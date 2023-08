極レア!NARUMI ナルミ フレーバーティー パステルガーデン ヴァリエーション 4点セット !です。

カップ&ソーサー(フレーバーティー専用)ペア…ミニティーポット(フレーバーティー専用)…サービストレイ(フレーバーティー専用)…全て、フレーバーティー専用で揃えた4点セットになります。

可愛らしいANEMONE・アネモネなと小花をパステルの優しく色彩でモチーフに…パステルガーデンの…

リムにパステルブルー・イエローのバンドを配し…ソーサー、トレイには透かし(メッシュ)加工(写真1〜10枚目も施したバリエーション)…

カップとティーポットのハンドルの付け根には、小枝と葉を模し、天使の羽の様に造形されたブランチハンドル(写真3・4・6枚目)…サービストレイには、ブランチハンドルとポットのツマミには薔薇の蕾を添え(写真6〜8枚目)…可憐で美しい逸品…

NARUMI フレーバーティー セット !

フレーバーティーのお品でも

かなり珍しいお品ですが…

現在でも

なんとか手に入れる事ができるミラノシリーズのフレーバーティーセットではなく…

ほぼほぼ市場には出てこない…完全廃盤・パステルガーデン・バリエーション…の極レア品になります。ナルミのお好きな方、他の方がお持ちではない…極レア品をお求めになさりたい方にはお勧めのお品です。

本体自体は、未使用品で美しい美品…

ただ、ソーサー1枚に、光にあててよくよく点検すると分かる程度の極微細な保管擦れ

(写真10枚目)が1ヶ所みられます。

また、箱等の付属品はありませんので、完品をお求めになる方、神経質な方のご購入は、お控え下さい。

サイズ∶カップ直径10-12.8×高さ4cm

ソーサー直径15.5×高さ1.9cm

ティーポット

10×19×高さ11.5cm…容量500cc

サービストレイ

47×27.8×高さ5.2cm

付属品∶無し

只今フォロー割をさせて頂いております。フォローして頂くと1000円以上で100円を2000円以上で200円をお値引きさせて頂いておりますので、よろしければご利用して下さい。

MINTON・ロイヤルアルバート・ロイヤルドルトン・WEDGEWOOD・ロイヤルウースター・ロイヤルクラウンダービー・エインズレイ・大倉陶園・Noritake

商品の情報 ブランド ナルミ 商品の状態 未使用に近い

