愛用 新品！ビジュー袖なしニット ニット/セーター

カラー...ブラック

袖丈...袖なし

着丈...ショート

季節感...春, 夏, 秋, 冬

新品未使用の長期保管品になります。

襟と肩周りはぐるりとパールやビーズ、ビジューで飾られています。

更に前身にはフリンジの様に動くパールやクリスタルが付いたゴージャスな作品です。

更にさらに、前身頃全体にビジュー装飾されています!

襟と肩周りの裏側は本体と同素材で裏張りされていて、縫い糸を隠すと共に補強も兼ねています。

細部にわたり作り込んだ、隙のないオートクチュールのようなお品です。

●サイズ:ブランドサイズ40(Mサイズ)

総丈 50cm

平置き脇下 35cm

※素人の計測なのであくまでも目安とお考え下さい。

●素材:レーヨン77% ナイロン23%

●付属品:なし

●その他、注意事項:

目立つ傷や汚れなど無いと思いますが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

#コトゥー

#SHUZO

#トゥービーシック

#エムズグレイシー

#Rene

#社交ダンス

#スーツインナー

#パーティー

#同窓会

#ビジューニット

#ビジュートップス

#ビーズ刺しゅう

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エポカ 商品の状態 新品、未使用

