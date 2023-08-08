大人の上質 富士通 Core i7 7700 16GB SSD 256GB GT1030 デスクトップ型PC

ブランド、メーカー：富士通 Fujitsu

24 Inch Apple iMac Pro, Apple M1

型番：ESPRIMO D587 RX FMVD3000TP

ドスパラ ゲーミングPC RTX3060 CORE I7

カラー：白

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□CPU：Core i7 7700

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□メモリ：16GB

ゲーミングPC(ジャンク品で)。APEX快適にプレイできます。

□ストレージ：SSD 240GB HDD 2TB

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□光学ドライブ：DVDマルチ

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商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド、メーカー：富士通 Fujitsu型番：ESPRIMO D587 RX FMVD3000TPカラー：白処理能力が高く、アプリケーションの複数同時起動・同時編集も余裕です。グラフィックカードGT1030でゲーミングも可能です。Microsoft office2021ライセンス認証済み。Word、Excel、PowerPoint、Accessなどすぐ使えます。□OS：Windows10□CPU：Core i7 7700□メモリ：16GB□ストレージ：SSD 240GB HDD 2TB□光学ドライブ：DVDマルチ□グラフィック：NVDIA GT103089×338×332mm電源コード付きです。◆PCI Express x16 ありますので、様々なビデオカード対応可能です。◆PCI Express x 1小さい塗装ハゲ、擦り傷がありますが、オススメな品です。※その他状態は画像にてご確認ください。・あくまでも中古商品ですので、何卒ご理解の程、お願い致します。完璧なもの細かい傷等気になられる方はご遠慮ください。どうぞよろしくお願いします。CPU種類...Corei7メモリ容量...16GB～32GB未満OS...WindowsSSD容量...128GB～256GB未満ディスプレイ...なしCPU種類...Corei7メモリ容量...16GB～32GB未満OS...WindowsSSD容量...128GB～256GB未満検索キーワードゲーミング PCGT710GT1030GTX1060GTX1070GTX1080RTX2060RTX2070RTX3060RTX3070

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