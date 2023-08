✅フォロー割引行っております

ご覧いただきありがとうございます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

● 4,000円以下 →→→ 200円OFF

● 4,000円以上 →→→ 400円OFF

すでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します!コメントくださいませ^_^

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋mame

✅商品名

✴️ No.B300

✅サイズ詳細

M相当(表記L)

平置き採寸(単位:cm)

肩幅:43.5

身幅:50.5

袖丈:20

着丈:68

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅商品情報

・色柄:ネイビー、紺

・素材:綿100%

・備考:

✅状態

状態の良い古着です。

多少の使用感はございますが、これからもたくさんお使いいただけます^_^

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

他にも似ている商品を出品しております!

宜しければご覧ください♧

⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎

#古着屋mame_Tシャツ_ポロシャツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

