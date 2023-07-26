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【18％OFF】 ネイバーフッド リングセット ピンキーリング リング

商品の説明

ネイバーフッド のバンテージリングの2000年2ndの
Gのゴールドリングお値打ち品です
リング2個と、ピンキーリング1個のセット販売になります。
ブルガリ ビーゼロワン ロック リング LM 64 K18PG D9825
リングは、それぞれホワイトと蛍光グリーンです。
ビルウォールレザー オウルリング ミディアム w Stone Eyes US8h
ピンキーリングは、鮮やかなブルーです。
超激レア幻　ヘルズリング18k印台鑑定済21号

019052● ETSUSHI CP01 RING 指輪 リング エツシ 20号
当時は雑誌の表紙にも掲載されていた物です。
ヤスシ様専用　TRAVIS WALKER Trident Ring
（写真参照）
新品未使用 TOM WOOD ピーキー マラカイト シグネットリング 62

Leather＆Silver MOTO リング 13号 シルバー&ゴールド
内側にはブランドネームと、
ネイバーフッド リングセット ピンキーリング
スカルクロスボーンのシーズンのブランドロゴの刻印が施されています。
ハワイアンジュエリー　指輪　13号　14k
完全なリングではないので、サイズ感としては少し大き目にも調整可能です。
JAP工房/スターウォーズ シルバー リング タスケン レイダー 925

BIG HAND
数回装着した飲みで、あとは室内で保管していましたので、状態は悪くないです。多少の傷くらいです。
ground y チェンソーマンコラボ　パワーリング

funny farm × undercover シルバーリング　ファニーファーム
素材:真鍮にカラーペイント
グッチ　スクエアG シルバーリング　美品
size:内寸直径19㎜
純金 K24 リング 指輪 18号 36.3g 印台
リング幅:約15㎜
ロンワンズ LONEONES レナードカムホート 2ドーブベルリング７号

グッチ　バングル　Gucci ブレスレット　シルバー925 竹
ピンキーリング
【美品】GUCCI シルバーリング 23号 インターロッキング GG
size:内寸直径16㎜
【グッドアートハリウッド】EXPENDABLES RING Version.1
リング幅:約11㎜
【DEAD STOCK】★デッドストック／メキシカン・スカル／リング★

スターリングシルバー925 カレン族　ハンドメイド高純度　19号　るyj042B
ユニセックス
Vintage Ring ヴィンテージ シグネットリング 印台 シルバー 盾紋章

GLITTER 馬蹄(ホースシュー)リング sv925
アンダーカバー
TENDERLOIN チェーンリング IDリング 19-19.5号 SV925
ダブルタップ
90s A&G フローラルクロスリング　silver925
ヘクティク
新品 7 マルジェラ 22aw スクエアリング 指輪 金 4318
SOPH
パール様専用 ファッションリング 1000点 指輪 男性女性

桐谷健太さんも訪れたバリの有名店のスターリング シルバーリング
カラー···ホワイト、蛍光グリーン、ブルー
ヴィンテージ　フリーメイソン　リング　50s
材質···真鍮
ダイヤモンド　プラチナ800 リング　PT800 宝石リング　指輪

Tom Wood オニキス リング
アンダーカバー
ことこと様　　ヴィンテージのターコイズリング　インディアンジュエリー
UNDERCOVER
アリゾナフリーダム　リング　サンダーバード　シルバー　K18
ネイバーフッド
シルバー 925 オーバル スター クラシック リング 21号
NEIGHBORHOODS
GUCCI 指輪Gリング　19号
ダブルタップス
【美品】GUCCI グッチ　G リング　#20 sv925 シルバー
WTAPS
激レア☆ルイヴィトン☆モノグラムリング　試着のみ新品同様
窪塚洋介

新品 S 20aw マルジェラ Mロゴ リング シルバー 1605

商品の情報

ブランドネイバーフッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品同様 ブルガリ 現行 ビーゼロワン 3バンドリング スリーカラー 57

k18 印台　リング　新品仕上げ

メンズ アクセサリー リング 指輪 沖縄 琉球 シーサー 狛犬 厄除け 魔除け

【再販なし】OX JEWELRY High-End Annulus Ring

巨匠 KENNETH BEGAY ンディアンジュエリー　ナバホ 故人作家
ネイバーフッド のバンテージリングの2000年2ndのリング2個と、ピンキーリング1個のセット販売になります。リングは、それぞれホワイトと蛍光グリーンです。ピンキーリングは、鮮やかなブルーです。当時は雑誌の表紙にも掲載されていた物です。（写真参照）内側にはブランドネームと、スカルクロスボーンのシーズンのブランドロゴの刻印が施されています。完全なリングではないので、サイズ感としては少し大き目にも調整可能です。数回装着した飲みで、あとは室内で保管していましたので、状態は悪くないです。多少の傷くらいです。素材:真鍮にカラーペイントsize:内寸直径19㎜ リング幅:約15㎜ピンキーリングsize:内寸直径16㎜ リング幅:約11㎜ユニセックス アンダーカバーダブルタップヘクティクSOPHカラー···ホワイト、蛍光グリーン、ブルー材質···真鍮アンダーカバーUNDERCOVERネイバーフッド NEIGHBORHOODS ダブルタップスWTAPS窪塚洋介

商品の情報

ブランドネイバーフッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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21分钟前

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¥13,800 ¥11,730

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0cfa315

 1445

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コメント (5)

0cfa315
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リング(通常サイズ)SMILING MOON PINKIE RING(2JR7230)STAR JEWELRY

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