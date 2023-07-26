【18％OFF】 ネイバーフッド リングセット ピンキーリング リング

ネイバーフッド のバンテージリングの2000年2ndの

Gのゴールドリングお値打ち品です

リング2個と、ピンキーリング1個のセット販売になります。

ブルガリ ビーゼロワン ロック リング LM 64 K18PG D9825

リングは、それぞれホワイトと蛍光グリーンです。

ビルウォールレザー オウルリング ミディアム w Stone Eyes US8h

ピンキーリングは、鮮やかなブルーです。

超激レア幻 ヘルズリング18k印台鑑定済21号



019052● ETSUSHI CP01 RING 指輪 リング エツシ 20号

当時は雑誌の表紙にも掲載されていた物です。

ヤスシ様専用 TRAVIS WALKER Trident Ring

（写真参照）

新品未使用 TOM WOOD ピーキー マラカイト シグネットリング 62



Leather＆Silver MOTO リング 13号 シルバー&ゴールド

内側にはブランドネームと、

ネイバーフッド リングセット ピンキーリング

スカルクロスボーンのシーズンのブランドロゴの刻印が施されています。

ハワイアンジュエリー 指輪 13号 14k

完全なリングではないので、サイズ感としては少し大き目にも調整可能です。

JAP工房/スターウォーズ シルバー リング タスケン レイダー 925



BIG HAND

数回装着した飲みで、あとは室内で保管していましたので、状態は悪くないです。多少の傷くらいです。

ground y チェンソーマンコラボ パワーリング



funny farm × undercover シルバーリング ファニーファーム

素材:真鍮にカラーペイント

グッチ スクエアG シルバーリング 美品

size:内寸直径19㎜

純金 K24 リング 指輪 18号 36.3g 印台

リング幅:約15㎜

ロンワンズ LONEONES レナードカムホート 2ドーブベルリング７号



グッチ バングル Gucci ブレスレット シルバー925 竹

ピンキーリング

【美品】GUCCI シルバーリング 23号 インターロッキング GG

size:内寸直径16㎜

【グッドアートハリウッド】EXPENDABLES RING Version.1

リング幅:約11㎜

【DEAD STOCK】★デッドストック／メキシカン・スカル／リング★



スターリングシルバー925 カレン族 ハンドメイド高純度 19号 るyj042B

ユニセックス

Vintage Ring ヴィンテージ シグネットリング 印台 シルバー 盾紋章



GLITTER 馬蹄(ホースシュー)リング sv925

アンダーカバー

TENDERLOIN チェーンリング IDリング 19-19.5号 SV925

ダブルタップ

90s A&G フローラルクロスリング silver925

ヘクティク

新品 7 マルジェラ 22aw スクエアリング 指輪 金 4318

SOPH

パール様専用 ファッションリング 1000点 指輪 男性女性



桐谷健太さんも訪れたバリの有名店のスターリング シルバーリング

カラー···ホワイト、蛍光グリーン、ブルー

ヴィンテージ フリーメイソン リング 50s

材質···真鍮

ダイヤモンド プラチナ800 リング PT800 宝石リング 指輪



Tom Wood オニキス リング

アンダーカバー

ことこと様 ヴィンテージのターコイズリング インディアンジュエリー

UNDERCOVER

アリゾナフリーダム リング サンダーバード シルバー K18

ネイバーフッド

シルバー 925 オーバル スター クラシック リング 21号

NEIGHBORHOODS

GUCCI 指輪Gリング 19号

ダブルタップス

【美品】GUCCI グッチ G リング #20 sv925 シルバー

WTAPS

激レア☆ルイヴィトン☆モノグラムリング 試着のみ新品同様

窪塚洋介

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ネイバーフッド のバンテージリングの2000年2ndのリング2個と、ピンキーリング1個のセット販売になります。リングは、それぞれホワイトと蛍光グリーンです。ピンキーリングは、鮮やかなブルーです。当時は雑誌の表紙にも掲載されていた物です。（写真参照）内側にはブランドネームと、スカルクロスボーンのシーズンのブランドロゴの刻印が施されています。完全なリングではないので、サイズ感としては少し大き目にも調整可能です。数回装着した飲みで、あとは室内で保管していましたので、状態は悪くないです。多少の傷くらいです。素材:真鍮にカラーペイントsize:内寸直径19㎜ リング幅:約15㎜ピンキーリングsize:内寸直径16㎜ リング幅:約11㎜ユニセックス アンダーカバーダブルタップヘクティクSOPHカラー···ホワイト、蛍光グリーン、ブルー材質···真鍮アンダーカバーUNDERCOVERネイバーフッド NEIGHBORHOODS ダブルタップスWTAPS窪塚洋介

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 S 20aw マルジェラ Mロゴ リング シルバー 1605新品同様 ブルガリ 現行 ビーゼロワン 3バンドリング スリーカラー 57k18 印台 リング 新品仕上げメンズ アクセサリー リング 指輪 沖縄 琉球 シーサー 狛犬 厄除け 魔除け【再販なし】OX JEWELRY High-End Annulus Ring巨匠 KENNETH BEGAY ンディアンジュエリー ナバホ 故人作家