バーゲンで ミズイロインド　シャツカラーサロペット ロングワンピース

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミズイロインド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

写真の４枚目からが実物の写真になります。カラー グレーフリーサイズ身幅 54cm肩幅 40cm着丈 133cmアームホール 22.5cm太もも周り 72cm裾周り 60cm股下 52cmポリエステル 62%レーヨン 33%ポリウレタン 5%目立った汚れ等はありません。中古品にご理解いただける方にお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミズイロインド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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