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バーゲンで ミズイロインド　シャツカラーサロペット ロングワンピース

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ブランドミズイロインド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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写真の４枚目からが実物の写真になります。カラー　グレーフリーサイズ身幅　　54cm肩幅　　40cm着丈　　133cmアームホール　　22.5cm太もも周り　　72cm裾周り　　60cm股下　　52cmポリエステル　　62%レーヨン　　　　33%ポリウレタン　　5%目立った汚れ等はありません。中古品にご理解いただける方にお願い致します。

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ブランドミズイロインド
商品の状態目立った傷や汚れなし

バーゲンで ミズイロインド　シャツカラーサロペット ロングワンピース

43分钟前

バーゲンで ミズイロインド　シャツカラーサロペット ロングワンピース

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