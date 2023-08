特売 Nudie Jeans co ニットカーディガン カーディガン

Nudie Jeans で購入したカーディガンです。

コットン素材のニットなため

管理もとても簡単なカーディガンです。

オーガニックコットンを使っているとの事で

肌触りも独特になっております!

#mrnd

使用しているため、几帳面な方は

ご購入をお控えくださいませm(_ _)m

ご質問承ります。

カラー...グリーン

袖丈...長袖

素材...ニット

襟...オープンカラー

季節感...春, 秋, 冬

カーディガン ニット ニットカーディガン コットン

オーガニックコットン ヌーディージーンズ ジーンズ

ヌーディー NudieJeans 緑 グリーン green yashiki

オーラリー AURALEE ヤシキ YASHIKI

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nudie Jeans で購入したカーディガンです。コットン素材のニットなため管理もとても簡単なカーディガンです。オーガニックコットンを使っているとの事で肌触りも独特になっております!#mrnd使用しているため、几帳面な方はご購入をお控えくださいませm(_ _)mご質問承ります。カラー...グリーン袖丈...長袖素材...ニット襟...オープンカラー季節感...春, 秋, 冬カーディガン ニット ニットカーディガン コットンオーガニックコットン ヌーディージーンズ ジーンズヌーディー NudieJeans 緑 グリーン green yashikiオーラリー AURALEE ヤシキ YASHIKI

