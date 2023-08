2022公式店舗 neighborhood windandsea コラボ　スウェットパンツ その他

ネイバーフッド

ウィンダンシー

Sサイズ

クローゼット整理のため出品致します。

#neighborhood

#windandsea

#wtaps

#supreme

カラー···ホワイト

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···コットン

裾···裾リブ・ゴム

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ネイバーフッドウィンダンシースウェットパンツSサイズクローゼット整理のため出品致します。#neighborhood#windandsea #wtaps#supremeカラー···ホワイトパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···コットン裾···裾リブ・ゴム股上···レギュラー季節感···春、夏、秋

