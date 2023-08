CUTTER&BUCK カッターアンドバック

1990年アメリカ・シアトル生まれの

ゴルフウェアブランド

U.S.Aブランドらしいスポーティーさと

洗練されたデザインでハイスペックな

ウェアを展開しています◎

シワ加工がなされたスエード調の生地は

オシャレこなれ感がハンパない!

カジュアルにヴィンテージを

着こなしてみませんか♪

※サイズは平置き採寸をご参考ください

∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴

♡即購入OK!

♡フォロー割もさせていただいてます!

コメント欄にてお知らせください♪

詳しくはプロフィールをご参照ください

【商品情報】

*素材:本体ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%

*サイズ:XL(LL)

*平置き採寸

肩幅:56cm

身幅:62cm

着丈:67cm

袖丈:63cm

※こちらの商品は古着となっておりますご了承の上ご購入ください

※採寸・画像について※

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください

光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。

またお使いのモニター・スマートフォンにより

違って見える場合もございますのでご理解のほどお願いいたします

他にも出品中(୨୧ ❛ᴗ❛)✧ぜひCHECK★

#GIRAの古着屋さん #GIRAの古着屋さんトップス

ID:00512

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

