【最安値に挑戦】 オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット 浴衣

初めまして

[新品、未使用] 浴衣、フリーサイズ



美品 コーマ地 本染浴衣 着物 白 紺 単シンプル 160 トールサイズ

この度は数有る中からご覧下さり有り難う御座います

新品未使用 浴衣2点セット 絞り風 半幅帯 きもの道楽 ふりふ ブランド



★三勝染 あざみの浴衣反物

■あくまでも自宅保管の為、ご理解頂ける方のみ、どうぞ宜しくお願い致します

浴衣 M~Lサイズ



シャーベット浴衣三点セット＋白地に百合浴衣三点セット まとめて−１０００円

※点検には慎重に心掛けていますが、小さな見落としが有る場合が御座います

Suisaibana



プレタ浴衣 浴衣 レディース 514

※ご理解のほど宜しくお願い致します

● 撫松庵 ぶしょうあん 鉄線格子 テッセン



美品 有松鳴海絞り“品を忘れずに他とは違う迫力を花咲かせて”高級浴衣 B-27

■神経質な方・完璧をお求めの方は、ご遠慮願います

浴衣ジェンヌ 浴衣5点セット 綿麻素材 紺地にピンク系の花々



浴衣 夏着物 竺仙 紬ゆかた 高麗屋格子 4971

※夜中等のコメントご質問等は、翌日以降の、ご回答になりますが、ご理解願います

浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット 生成り 浴衣 兵児帯



紺無地の一番最後のお写真の下駄に帯締めこみ四点セットに変更

※重要事項など記入の為、プロフ拝見を宜しくお願い致します

ナイスクラップ 浴衣



【未使用】 八重山 ミンサー 半幅 帯 380cm 15.5cm 白

■こちらの商品はオール新品，高級麻30%入り

有松鳴海絞り 絞りの浴衣 格子にひまわり 青緑 セミアンティーク 向日葵

ワンランク上の涼しげ四季花模様，浴衣になります

和風館の浴衣

■浴衣帯，正絹帯締め，特別帯留め付き，レース重ね衿，桐下駄６点セットになります

未使用 jouetie 浴衣



夢工房 浴衣&帯

■変わり織り，ワンランク上，麻30%入り

【新品未使用】金魚柄 伝統工芸品 有松鳴海絞

涼しげ四季花模様，浴衣になります

プレタ浴衣 浴衣 レディース 508



くるり夏羽織

『涼しげ白地の中→繊細な四季花模様，色彩も多数，涼しげ上品浴衣になります』

浴衣 リメイク 有松絞り ワンピース ハンドメイド ロング マキシ 青 葡萄



radyエレフラ浴衣

※身丈163cm

江戸金魚 はんなり流水白磁★高級変わり織り★新品 浴衣セット 3点セット ゆかた

※裄丈68cm

美品★モダン★浴衣4点Set★トールサイズ★丸井購入

※袖丈49cm

ゆかた 浴衣 ユカタ ゆかた単品 しぼり 絞り 藤娘 赤 下駄 ゲタ



№253 エメラルドグリーン 高級 手縫い仕立て 一点物 浴衣 単品

※綿70%

herlipto 浴衣 Suisaibana

※麻30%

新品 源氏物語 さわらび 浴衣 ゆかた 綿麻 夏の着物 和装 京都 呉服



小千谷縮 吉新織物 水色 青 縞 ストライプ 麻 未仕立て 反物 広幅

■新品、浴衣帯

浴衣ジェンヌ 浴衣5点セット 白地にライム レモン オレンジ フルーツ柄 浴衣



竺仙 浴衣 ふくら雀

「シンプル若草系の中→花織り模様，色無地系シンプル浴衣帯」

撫松庵 ゆかた 浴衣 萩と楓 セオアルファ セオα ぶしょうあん



ふりふ浴衣 茄子の花

※ポリエステル100%

【湊色の幻想牡丹】浴衣セット



【さく様専用】【新品】apart by lowrys＊浴衣セット

■新品，正絹帯締め

ゆんたん様おまとめkf-290新品 在庫処分！ブランド浴衣 源氏物語 木綿 反物



◆大人浴衣◆上品高貴な白椿づくし浴衣◆5点セット (モダン・古風・大正ロマン)

「若草系，色無地帯締め」

浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット 白地に色とりどりの花 半幅帯



オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット



【新品未使用】ふりふ 浴衣 一式

■特別，帯留め付き

有松絞り 手縫い浴衣 未使用 しつけ糸付 レトロな花模様 No.70



半巾帯【ブルー×薄紫色 猫刺繍入り】浴衣帯 夏着物 麻素材 リバーシブル 未使用

『ブラックシルバー土台の中→ダイヤストーン×フェイクパール３個付き，花模様イメージ？

新品未使用 浴衣 木綿着物 マーガレット ピーコックブルー ターコイズブルー

葉っぱ模様イメージのお洒落，帯留めになります』

新品❢トールサイズ❢有松鳴海総絞り浴衣２点セット❢綿紅梅



ツモリチサト 浴衣 反物 tsumori chisato

◆あくまでも，オリジナル，手作りの為ご理解下さる方のみご購入を、宜しくお願い致します。

撫松庵 セオアルファ 浴衣 赤白縞 金魚



浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット グレーにくすみピンクの薔薇 高品質 兵児帯

※三分紐より，やや大きめサイズ帯留め金具

￼ 超美品 有松絞り 総絞り 総手絞り 浴衣 着物 165 薄紫 青 グラデ

※ブローチ付き

soy様専用 utatane 近江ちぢみ 浴衣3点セット 新品



[新品、未使用] 浴衣、フリーサイズ

■水色レース重ね衿

美品 コーマ地 本染浴衣 着物 白 紺 単シンプル 160 トールサイズ



新品未使用 浴衣2点セット 絞り風 半幅帯 きもの道楽 ふりふ ブランド

■桐下駄

★三勝染 あざみの浴衣反物



浴衣 M~Lサイズ

『木目土台の中→塙部分，白地×図案化，椿花模様桐下駄

シャーベット浴衣三点セット＋白地に百合浴衣三点セット まとめて−１０００円



Suisaibana

※サイズ24cm

プレタ浴衣 浴衣 レディース 514

※かかと高さ約3．5cm

● 撫松庵 ぶしょうあん 鉄線格子 テッセン



美品 有松鳴海絞り“品を忘れずに他とは違う迫力を花咲かせて”高級浴衣 B-27

■計，６点セットになります

浴衣ジェンヌ 浴衣5点セット 綿麻素材 紺地にピンク系の花々



浴衣 夏着物 竺仙 紬ゆかた 高麗屋格子 4971

■他にも多数，浴衣セット出品中です

浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット 生成り 浴衣 兵児帯

良かったら拝見下さいませ(^^)

紺無地の一番最後のお写真の下駄に帯締めこみ四点セットに変更



ナイスクラップ 浴衣

■気に入って下さる方に是非(^-^)

【未使用】 八重山 ミンサー 半幅 帯 380cm 15.5cm 白



有松鳴海絞り 絞りの浴衣 格子にひまわり 青緑 セミアンティーク 向日葵

☆他にも訪問着セット・袋帯・振袖セット・名古屋帯・髪飾りなど多数出品中です

和風館の浴衣



未使用 jouetie 浴衣

☆一点物なども出品中ですので良かったら拝見

夢工房 浴衣&帯

下さいませ(^-^)

【新品未使用】金魚柄 伝統工芸品 有松鳴海絞



プレタ浴衣 浴衣 レディース 508

#訪問着・振袖セット・小紋・袋帯・名古屋帯・

くるり夏羽織

#帯留め・髪飾り・七五三・小物系・ドレス

浴衣 リメイク 有松絞り ワンピース ハンドメイド ロング マキシ 青 葡萄

#浴衣セット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

初めましてこの度は数有る中からご覧下さり有り難う御座います■あくまでも自宅保管の為、ご理解頂ける方のみ、どうぞ宜しくお願い致します※点検には慎重に心掛けていますが、小さな見落としが有る場合が御座います※ご理解のほど宜しくお願い致します■神経質な方・完璧をお求めの方は、ご遠慮願います※夜中等のコメントご質問等は、翌日以降の、ご回答になりますが、ご理解願います※重要事項など記入の為、プロフ拝見を宜しくお願い致します■こちらの商品はオール新品，高級麻30%入りワンランク上の涼しげ四季花模様，浴衣になります■浴衣帯，正絹帯締め，特別帯留め付き，レース重ね衿，桐下駄６点セットになります■変わり織り，ワンランク上，麻30%入り涼しげ四季花模様，浴衣になります『涼しげ白地の中→繊細な四季花模様，色彩も多数，涼しげ上品浴衣になります』※身丈163cm※裄丈68cm※袖丈49cm※綿70%※麻30%■新品、浴衣帯「シンプル若草系の中→花織り模様，色無地系シンプル浴衣帯」※ポリエステル100%■新品，正絹帯締め「若草系，色無地帯締め」■特別，帯留め付き『ブラックシルバー土台の中→ダイヤストーン×フェイクパール３個付き，花模様イメージ？葉っぱ模様イメージのお洒落，帯留めになります』◆あくまでも，オリジナル，手作りの為ご理解下さる方のみご購入を、宜しくお願い致します。※三分紐より，やや大きめサイズ帯留め金具※ブローチ付き■水色レース重ね衿■桐下駄『木目土台の中→塙部分，白地×図案化，椿花模様桐下駄※サイズ24cm※かかと高さ約3．5cm■計，６点セットになります■他にも多数，浴衣セット出品中です良かったら拝見下さいませ(^^)■気に入って下さる方に是非(^-^)☆他にも訪問着セット・袋帯・振袖セット・名古屋帯・髪飾りなど多数出品中です☆一点物なども出品中ですので良かったら拝見下さいませ(^-^)#訪問着・振袖セット・小紋・袋帯・名古屋帯・#帯留め・髪飾り・七五三・小物系・ドレス#浴衣セット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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