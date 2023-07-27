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【最安値に挑戦】 オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット 浴衣

商品の説明

初めまして
[新品、未使用]　浴衣、フリーサイズ

美品 コーマ地　本染浴衣 着物　白　紺　単シンプル　160 トールサイズ
この度は数有る中からご覧下さり有り難う御座います
新品未使用　浴衣2点セット　絞り風　半幅帯　きもの道楽　ふりふ　ブランド

★三勝染　あざみの浴衣反物
■あくまでも自宅保管の為、ご理解頂ける方のみ、どうぞ宜しくお願い致します
浴衣　M~Lサイズ

シャーベット浴衣三点セット＋白地に百合浴衣三点セット　まとめて−１０００円
※点検には慎重に心掛けていますが、小さな見落としが有る場合が御座います
Suisaibana

プレタ浴衣 浴衣 レディース 514
※ご理解のほど宜しくお願い致します
● 撫松庵　ぶしょうあん　鉄線格子　テッセン

美品 有松鳴海絞り“品を忘れずに他とは違う迫力を花咲かせて”高級浴衣 B-27
■神経質な方・完璧をお求めの方は、ご遠慮願います
浴衣ジェンヌ 浴衣5点セット 綿麻素材 紺地にピンク系の花々

浴衣　夏着物　竺仙　紬ゆかた　高麗屋格子　4971
※夜中等のコメントご質問等は、翌日以降の、ご回答になりますが、ご理解願います
浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット 生成り 浴衣 兵児帯

紺無地の一番最後のお写真の下駄に帯締めこみ四点セットに変更
※重要事項など記入の為、プロフ拝見を宜しくお願い致します
ナイスクラップ 浴衣

【未使用】　八重山　ミンサー　半幅　帯　380cm 15.5cm 白
■こちらの商品はオール新品，高級麻30%入り
有松鳴海絞り　絞りの浴衣　格子にひまわり　青緑　セミアンティーク　向日葵
ワンランク上の涼しげ四季花模様，浴衣になります
和風館の浴衣
■浴衣帯，正絹帯締め，特別帯留め付き，レース重ね衿，桐下駄６点セットになります
未使用　jouetie 浴衣

夢工房　浴衣&帯
■変わり織り，ワンランク上，麻30%入り
【新品未使用】金魚柄　伝統工芸品　有松鳴海絞
涼しげ四季花模様，浴衣になります
プレタ浴衣 浴衣 レディース 508

くるり夏羽織
『涼しげ白地の中→繊細な四季花模様，色彩も多数，涼しげ上品浴衣になります』
浴衣　リメイク　有松絞り　ワンピース ハンドメイド　ロング　マキシ　青　葡萄

radyエレフラ浴衣
※身丈163cm
江戸金魚 はんなり流水白磁★高級変わり織り★新品 浴衣セット 3点セット ゆかた
※裄丈68cm
美品★モダン★浴衣4点Set★トールサイズ★丸井購入
※袖丈49cm
ゆかた　浴衣　ユカタ　ゆかた単品　しぼり　絞り　藤娘　赤　下駄　ゲタ

№253　エメラルドグリーン　高級　手縫い仕立て　一点物　浴衣　単品
※綿70%
herlipto 浴衣　Suisaibana
※麻30%
新品 源氏物語 さわらび 浴衣 ゆかた 綿麻 夏の着物 和装 京都 呉服

小千谷縮 吉新織物 水色 青 縞 ストライプ 麻 未仕立て 反物 広幅
■新品、浴衣帯
浴衣ジェンヌ 浴衣5点セット 白地にライム レモン オレンジ フルーツ柄 浴衣

竺仙　浴衣　ふくら雀
「シンプル若草系の中→花織り模様，色無地系シンプル浴衣帯」
撫松庵　ゆかた 浴衣　萩と楓　セオアルファ セオα ぶしょうあん

ふりふ浴衣　茄子の花
※ポリエステル100%
【湊色の幻想牡丹】浴衣セット

【さく様専用】【新品】apart by lowrys＊浴衣セット
■新品，正絹帯締め
ゆんたん様おまとめkf-290新品 在庫処分！ブランド浴衣 源氏物語 木綿 反物

◆大人浴衣◆上品高貴な白椿づくし浴衣◆5点セット (モダン・古風・大正ロマン)
「若草系，色無地帯締め」
浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット 白地に色とりどりの花 半幅帯

オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット

【新品未使用】ふりふ 浴衣 一式
■特別，帯留め付き
有松絞り　手縫い浴衣　未使用　しつけ糸付　レトロな花模様　No.70

半巾帯【ブルー×薄紫色 猫刺繍入り】浴衣帯 夏着物 麻素材 リバーシブル 未使用
『ブラックシルバー土台の中→ダイヤストーン×フェイクパール３個付き，花模様イメージ？
新品未使用　浴衣　木綿着物　マーガレット　ピーコックブルー　ターコイズブルー
葉っぱ模様イメージのお洒落，帯留めになります』
新品❢トールサイズ❢有松鳴海総絞り浴衣２点セット❢綿紅梅

ツモリチサト　浴衣　反物　tsumori chisato
◆あくまでも，オリジナル，手作りの為ご理解下さる方のみご購入を、宜しくお願い致します。
撫松庵　セオアルファ　浴衣　赤白縞　金魚

浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット グレーにくすみピンクの薔薇 高品質 兵児帯
※三分紐より，やや大きめサイズ帯留め金具
￼ 超美品　有松絞り　総絞り　総手絞り　浴衣 着物　　165 薄紫　青　グラデ
※ブローチ付き
soy様専用　utatane 近江ちぢみ　浴衣3点セット　新品

[新品、未使用]　浴衣、フリーサイズ
■水色レース重ね衿
美品 コーマ地　本染浴衣 着物　白　紺　単シンプル　160 トールサイズ

新品未使用　浴衣2点セット　絞り風　半幅帯　きもの道楽　ふりふ　ブランド
■桐下駄
★三勝染　あざみの浴衣反物

浴衣　M~Lサイズ
『木目土台の中→塙部分，白地×図案化，椿花模様桐下駄
シャーベット浴衣三点セット＋白地に百合浴衣三点セット　まとめて−１０００円

Suisaibana
※サイズ24cm
プレタ浴衣 浴衣 レディース 514
※かかと高さ約3．5cm
● 撫松庵　ぶしょうあん　鉄線格子　テッセン

美品 有松鳴海絞り“品を忘れずに他とは違う迫力を花咲かせて”高級浴衣 B-27
■計，６点セットになります
浴衣ジェンヌ 浴衣5点セット 綿麻素材 紺地にピンク系の花々

浴衣　夏着物　竺仙　紬ゆかた　高麗屋格子　4971
■他にも多数，浴衣セット出品中です
浴衣ジェンヌ 新作 浴衣5点セット 生成り 浴衣 兵児帯
良かったら拝見下さいませ(^^)
紺無地の一番最後のお写真の下駄に帯締めこみ四点セットに変更

ナイスクラップ 浴衣
■気に入って下さる方に是非(^-^)
【未使用】　八重山　ミンサー　半幅　帯　380cm 15.5cm 白

有松鳴海絞り　絞りの浴衣　格子にひまわり　青緑　セミアンティーク　向日葵
☆他にも訪問着セット・袋帯・振袖セット・名古屋帯・髪飾りなど多数出品中です
和風館の浴衣

未使用　jouetie 浴衣
☆一点物なども出品中ですので良かったら拝見
夢工房　浴衣&帯
下さいませ(^-^)
【新品未使用】金魚柄　伝統工芸品　有松鳴海絞

プレタ浴衣 浴衣 レディース 508
#訪問着・振袖セット・小紋・袋帯・名古屋帯・
くるり夏羽織
#帯留め・髪飾り・七五三・小物系・ドレス
浴衣　リメイク　有松絞り　ワンピース ハンドメイド　ロング　マキシ　青　葡萄
#浴衣セット

radyエレフラ浴衣

商品の情報

商品の状態新品、未使用

江戸金魚 はんなり流水白磁★高級変わり織り★新品 浴衣セット 3点セット ゆかた

美品★モダン★浴衣4点Set★トールサイズ★丸井購入

ゆかた　浴衣　ユカタ　ゆかた単品　しぼり　絞り　藤娘　赤　下駄　ゲタ

№253　エメラルドグリーン　高級　手縫い仕立て　一点物　浴衣　単品

herlipto 浴衣　Suisaibana

新品 源氏物語 さわらび 浴衣 ゆかた 綿麻 夏の着物 和装 京都 呉服

小千谷縮 吉新織物 水色 青 縞 ストライプ 麻 未仕立て 反物 広幅
初めましてこの度は数有る中からご覧下さり有り難う御座います■あくまでも自宅保管の為、ご理解頂ける方のみ、どうぞ宜しくお願い致します※点検には慎重に心掛けていますが、小さな見落としが有る場合が御座います※ご理解のほど宜しくお願い致します■神経質な方・完璧をお求めの方は、ご遠慮願います※夜中等のコメントご質問等は、翌日以降の、ご回答になりますが、ご理解願います※重要事項など記入の為、プロフ拝見を宜しくお願い致します■こちらの商品はオール新品，高級麻30%入りワンランク上の涼しげ四季花模様，浴衣になります■浴衣帯，正絹帯締め，特別帯留め付き，レース重ね衿，桐下駄６点セットになります■変わり織り，ワンランク上，麻30%入り涼しげ四季花模様，浴衣になります『涼しげ白地の中→繊細な四季花模様，色彩も多数，涼しげ上品浴衣になります』※身丈163cm※裄丈68cm※袖丈49cm※綿70%※麻30%■新品、浴衣帯「シンプル若草系の中→花織り模様，色無地系シンプル浴衣帯」※ポリエステル100%■新品，正絹帯締め「若草系，色無地帯締め」■特別，帯留め付き『ブラックシルバー土台の中→ダイヤストーン×フェイクパール３個付き，花模様イメージ？葉っぱ模様イメージのお洒落，帯留めになります』◆あくまでも，オリジナル，手作りの為ご理解下さる方のみご購入を、宜しくお願い致します。※三分紐より，やや大きめサイズ帯留め金具※ブローチ付き■水色レース重ね衿■桐下駄『木目土台の中→塙部分，白地×図案化，椿花模様桐下駄※サイズ24cm※かかと高さ約3．5cm■計，６点セットになります■他にも多数，浴衣セット出品中です良かったら拝見下さいませ(^^)■気に入って下さる方に是非(^-^)☆他にも訪問着セット・袋帯・振袖セット・名古屋帯・髪飾りなど多数出品中です☆一点物なども出品中ですので良かったら拝見下さいませ(^-^)#訪問着・振袖セット・小紋・袋帯・名古屋帯・#帯留め・髪飾り・七五三・小物系・ドレス#浴衣セット

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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0分钟前

【最安値に挑戦】 オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット 浴衣

¥13,100 ¥11,135

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

f51171ef9ca

 1719

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f51171ef9ca
【最安値に挑戦】 オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット 浴衣 【最安値に挑戦】 オール新品■高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐下駄６点セット 浴衣

WEB限定カラー オール新品□高級麻30%入，涼しげ百合花模様上品浴衣

WEB限定カラー オール新品□高級麻30%入，涼しげ百合花模様上品浴衣


オール新品□高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐

オール新品□高級麻30%入，花模様涼しげ浴衣，浴衣帯，帯留め付，桐


浴衣 セット レディース（浴衣/帯/下駄）ゆったりサイズ 大きいサイズ 3L日本製生地 国内染色 和歌山染工 ベージュ 黄色 赤 緑 グレー イエロー レッド アネモネ 菊 昭和初期アンティーク復刻 浴衣セット ゆかた 女性 | ひよこ商店

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在庫僅少】 浴衣 浴衣帯set 花柄 赤 tdh-latinoamerica.de

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