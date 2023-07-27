【人気No.1】 小学館　バッハ全集　2.3.5.6.7.8巻 クラシック

1996年〜1999年頃、小学館から発売された

バッハ大全集

バッハ全集です。半分ほどCDは未開封。

Glenn Gould The Complete Bach Collection

1巻にCD4〜8枚。

フランスのオルガン音楽 マリー＝クレール・アラン（２２ＣＤ



クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか

5巻ケースに目立つ傷、8巻ケースに小傷があります。

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他



小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻

CDはほとんど聞いていません。封が空いているものに関しては傷が無い事を確認しましたが、素人判断、中古品との御理解をお願いします。

ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD



プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)

1巻の大きさはＡ4用紙程

ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…

1巻21,000〜28,000円程の商品です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1996年〜1999年頃、小学館から発売されたバッハ全集です。半分ほどCDは未開封。1巻にCD4〜8枚。5巻ケースに目立つ傷、8巻ケースに小傷があります。CDはほとんど聞いていません。封が空いているものに関しては傷が無い事を確認しましたが、素人判断、中古品との御理解をお願いします。1巻の大きさはＡ4用紙程1巻21,000〜28,000円程の商品です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品SACD】ジョージ・セル：ベートーヴェン／交響曲全集バッハ大全集Glenn Gould The Complete Bach Collection