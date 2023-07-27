【人気No.1】 小学館　バッハ全集　2.3.5.6.7.8巻 クラシック

1996年〜1999年頃、小学館から発売された
バッハ大全集
バッハ全集です。半分ほどCDは未開封。
Glenn Gould The Complete Bach Collection
1巻にCD4〜8枚。
フランスのオルガン音楽 マリー＝クレール・アラン（２２ＣＤ
クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか
5巻ケースに目立つ傷、8巻ケースに小傷があります。
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他
小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻
CDはほとんど聞いていません。封が空いているものに関しては傷が無い事を確認しましたが、素人判断、中古品との御理解をお願いします。
ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD
プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)
1巻の大きさはＡ4用紙程
ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…
1巻21,000〜28,000円程の商品です。
【新品SACD】ジョージ・セル：ベートーヴェン／交響曲全集
バッハ大全集
Glenn Gould The Complete Bach Collection
1996年〜1999年頃、小学館から発売されたバッハ全集です。半分ほどCDは未開封。1巻にCD4〜8枚。5巻ケースに目立つ傷、8巻ケースに小傷があります。CDはほとんど聞いていません。封が空いているものに関しては傷が無い事を確認しましたが、素人判断、中古品との御理解をお願いします。1巻の大きさはＡ4用紙程1巻21,000〜28,000円程の商品です。