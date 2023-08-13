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【超特価】 長場雄　ポケモンカード　プロモカード　9種 ポケモンカードゲーム

商品の説明

種類···ポケモンカード(ポケカ)
PSA10　コライドンSAR SV1S 103/078

ポケモン カード 151 シュリンク付きBOX
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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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種類···ポケモンカード(ポケカ)数ある商品からご覧頂き誠に有難う御座います。ポケモンカードYU NAGABA × POKEMON CARD GAMEポケカ プロモカード コンプリート9枚セットグレイシア　ニンフィア　イーブイ シャワーズ サンダース リーフィア ブースター エーフィ ブラッキー の全種類です折れ、濡れ対策をして発送いたしますコンプリート長場雄 イーブイプロモパック YU NAGABA コンプリートセットシリーズ···プロモーションカードプロモーションカードの袋も9枚同封致します。即購入可能◉あくまで素人保管ですので写真の状態を確認して頂き、ご検討よろしくお願い致します。購入後のキャンセルに関しては、基本的には対応致しかねます。♯ポケモンカード

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28分钟前

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af89e302

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af89e302
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