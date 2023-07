スペシャルオファ 《金粉のドレイク/Gilded Drake》[USG] マジック：ザ・ギャザリング

◇セットで値下げ(´∀`)ノ

【ご確認用】時のらせん foil 昨日の首飾り 英語 1枚 MTG

#しばたのmtg

倍増の季節 ボーダーレスfoil 英語

→他の商品と合わせて購入いただくと1つにつき100円値下げしますので、その際はコメント下さい。

MTG 色褪せた城塞 Foil 英語版

専用ページを用意いたします。

ルネッサンス / Renaissance ブースターボックス フランス語

それ以上のお値下げには対応しかねますのでご遠慮下さい。

法務官の声、アトラクサ【EN】【ダブルレインボーFoil】



意志の力/Force of Will 4枚

◇状態

MTG 孤独 英語 拡張 4枚

→カードの状態は画像と「商品の状態」欄を参考にして下さい。

MTG 優良 まとめ売り C 74枚

「商品の状態」ステータスは主観ですが以下の基準で分類しています。

追放するものドロマー 日本語版 foil インベイジョン MTG

○新品、未使用…未開封のもの

専用準備

○未使用に近い…自引きしてすぐにスリーブに入れたもの

MTG シーンカード四枚セット 指輪物語 foil 英語 一つの指輪

○目立った傷や汚れなし…美品といえるもの

MTG Badlands デュアルランド

○やや傷や汚れあり…軽い白かけやスレなどがあるもの

まなぶぅ様 専用

○傷や汚れあり…ひと目で分かる傷などがあるもの

MTG The One Ring

俯瞰画像に写り込まないような傷は追加で画像を添付しています。

補充 英語 2枚組

→あくまで主観ですので神経質な方はご遠慮ください。

MTG セラの天使 8版 英語版 foil



モダンホライゾンⅡ プレリリースキット2つ

◇発送について

大天使、レイディアント 英語版 foil

→可能な限り翌日までに(早ければ即日)発送します。

レンと六番 foil

→普通郵便での発送ですが、+100円にてメルカリ便への変更も可能です。ご希望の際は購入前にコメント下さい。専用ページを用意いたします。

引き裂かれし永劫、エムラクール テクスチャーfoil 日本語版



古えの墳墓/Ancient Tomb x 4枚

◇梱包について

一つの指輪/The One Ring Bundle foil ボーダーレスmtg

→1枚ずつスリーブに入れて、ローダーに入れて防水対策をしてから梱包します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

◇セットで値下げ(´∀`)ノ#しばたのmtg→他の商品と合わせて購入いただくと1つにつき100円値下げしますので、その際はコメント下さい。専用ページを用意いたします。それ以上のお値下げには対応しかねますのでご遠慮下さい。◇状態→カードの状態は画像と「商品の状態」欄を参考にして下さい。「商品の状態」ステータスは主観ですが以下の基準で分類しています。○新品、未使用…未開封のもの○未使用に近い…自引きしてすぐにスリーブに入れたもの○目立った傷や汚れなし…美品といえるもの○やや傷や汚れあり…軽い白かけやスレなどがあるもの○傷や汚れあり…ひと目で分かる傷などがあるもの俯瞰画像に写り込まないような傷は追加で画像を添付しています。 →あくまで主観ですので神経質な方はご遠慮ください。◇発送について→可能な限り翌日までに(早ければ即日)発送します。→普通郵便での発送ですが、+100円にてメルカリ便への変更も可能です。ご希望の際は購入前にコメント下さい。専用ページを用意いたします。◇梱包について→1枚ずつスリーブに入れて、ローダーに入れて防水対策をしてから梱包します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

MTG Unfinityドラフト・ブースター 英語版 1box【ご確認用】ラヴニカへの回帰 foil ならず者の道 日本語 1枚 MTG☆MTG☆Secret Lair☆2種セット☆新品☆未開封☆MTG 帳簿裂き/Ledger Shredder 4枚 FOIL