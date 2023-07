エミリオプッチらしい印象的な模様の

素敵なワンピースです。

エミリオプッチのワンピースです✨

裾にわずかに汚れありますが、

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます(^^)

◇美品◇エミリオプッチ ロングワンピース シルク レーヨン 高級 ベルト付き



◆ブランド名◆ エミリオプッチ EMILIO PUCCI

◆アイテム◆ ロングワンピース シルク

◆付属品◆ ベルト

◆カラー・柄◆ マルチ

◆サイズ◆

袖丈 64.5㎝

肩幅 37㎝

身幅 38㎝

着丈 113㎝

平置き、素人採寸となりますのでご了承下さい。

着画はお断りいたします。

◆素材◆

表地レーヨン100% トリミングシルク100%

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

他にもレディースアパレル商品

多数出品しております(^^)

#kiki♪のクローゼット

是非ご覧ください♪

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆配送◆

発送はコンパクトに折畳み、最安値の方法で

1〜3日で送らせて頂きます。

畳みジワはご容赦下さい。

※素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

※付属品以外のネックレス、小物等はお付け致しません。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ✿

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エミリオプッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

