【タイムセール！】 【箱あり】エタンセル　ドゥ　カルティエ　指輪 リング

カラー···ピンクゴールド

K14ホワイトゴール、サファイヤ1Ct。サイズ12号。約石入りｇ6000円です、

材質···ゴールド

ラザールダイヤモンド 指輪 0.21カラット

装飾···ダイヤモンド

K18WG ミル打ち アンティーク風 デザインリング ダイヤ ピンクサファイア



グッチ GUCCI アイコン リング 12号 グッチロゴ K18 WG 18金

[ブランド]カルティエ（CARTIER）

昭和時代のリング（4）

[アイテム]リング

K10YG ヴェール ナチュラルストーン リング

[ライン]エタンセル ドゥ カルティエ

天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.05ct k18 f

[タイプ]フルエタニティ 9号(49)

Pt950 ハーフエタニティ ダイヤリング 11号

[対象]レディース

☆新品同様☆カルティエ 1895 k18 ゴールド ダイヤモンド リング 53

[カラー]ピンクゴールド

【チロ様専用】(サイズ19 )k18 ゴールド ダイヤモンド エタニティ リング

[素材］PG750 ダイヤモンド

美品TIFFANY&CO. ティファニーオープンハートリング 約10.5号

[サイズ]

新品未使用*希少 HERMESエルメスケリーリングダイアモンド

リングサイズ:9(JP)/5(US)/49(EU)

ポンテヴェキオ バタフライ リング 18金ホワイトゴールド ダイヤ

表記サイズ:49

18K アトK リング 指輪 3.4ｇ 11号 K18の比重有り JJ53

重量:1.1g

k18WG 天然 ダイヤモンド 0.30ct ダイヤ ウェーブ パヴェ リング

[付属品]★箱、外箱、ショッパー

A5603ジャスティンデイビス クラウン フレーム リング SV925 約13号



agete k10 シャンパンゴールド ダイヤモンド リング 9号

お値段は査定後つけさせていただいたので

【レディース】4°Cブライダル結婚指輪

変更が難しいです。

BVLGARI ブルガリB-zero1 ビーゼロワンリング イエローゴールド50

ほとんど身につけていないので新品同様です。

K24 純金 リング 指輪 12号 5.2g 甲丸



【15-37】 ロードライトガーネット ダイヤ リング 9.21/D0.3ct



18kルビーダイヤ⭐︎ピンキーリング4号

【カルティエ HPより】

ブルーオパール ゲッコー リング s925

Étincelle de Cartier wedding band

イギリス アンティーク ビンテージ フルエタニティフラワーリング 英国

エタンセル ドゥ カルティエ ウェディング リング

ブシュロン セルパンボエム YG 51

品番: B4210400

ete k10 イエローゴールド カラーストーン リング 15号



天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング2.05ct k18 f

商品特性

高級 K18 ダイヤモンド 1.002ct マーキス ダイヤ 一粒 リング 指輪

エタンセル ドゥ カルティエ ウェディング リング、ブリリアントカット ダイヤモンド49個（0.22ct）。幅1.52mm。

リング ホワイトトパーズ ピンクゴールド



匿名配送 リング 指輪 鎖 チェーン プラチナ 17号 メンズ 男性 真贋鑑定済

コレクション紹介

Cartier カルティエ ラブリング WG

エレガンスと洗練されたシンプルさを漂わせる繊細なジュエリー コレクション。パヴェダイヤモンドで飾られたタイムレスなジュエリーは、優美でピュアな魅力にあふれ、究極の女性らしさを表現しています。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

カラー···ピンクゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド[ブランド]カルティエ（CARTIER）[アイテム]リング[ライン]エタンセル ドゥ カルティエ [タイプ]フルエタニティ 9号(49)[対象]レディース[カラー]ピンクゴールド[素材］PG750 ダイヤモンド[サイズ]リングサイズ:9(JP)/5(US)/49(EU) 表記サイズ:49 重量:1.1g[付属品]★箱、外箱、ショッパーお値段は査定後つけさせていただいたので変更が難しいです。ほとんど身につけていないので新品同様です。【カルティエ HPより】Étincelle de Cartier wedding bandエタンセル ドゥ カルティエ ウェディング リング品番: B4210400商品特性エタンセル ドゥ カルティエ ウェディング リング、ブリリアントカット ダイヤモンド49個（0.22ct）。幅1.52mm。コレクション紹介エレガンスと洗練されたシンプルさを漂わせる繊細なジュエリー コレクション。パヴェダイヤモンドで飾られたタイムレスなジュエリーは、優美でピュアな魅力にあふれ、究極の女性らしさを表現しています。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

▲希少/ヴィンテージシャネル スクエア ラインストーンリング シルバー ＃13イオッセリアーニ 7連リング【エメラルド/ダイヤモンド】 リング 10号 pt900 プラチナ アンティーク