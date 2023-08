新作モデル★新品タグ付き★THE NORTH FACEダウンジャケット★刺繍ロゴ

2022〜2023年新作です!!

ゾゾタウンでは75900円で販売されてます。

格安でお譲り致します。

早い者勝ちです。

他サイズや、2枚目の他カラー希望の方はコメント下さい。

ダントツでアプリ内最安値です。

即購入OKの早い者勝ちです。

ノースフェイスのダウンで他サイズご購入ご希望の方は私の出品リストご確認ください。

デイリーで使えるハイブリッドダウンボールジャケット。

プレミアムダウンとボールペディングを使用したハイブリッドな詰め物。

胸元ポケット付き。

軽量で実用性の高いジャケットです。

詰め物:羽毛50%(グースダウン90%、フェザー10%、)、ポリエステル50%

素材:ポリエステル(表衣/裏衣)、ナイロン(裏衣)

*サイズ*

サイズ S

90(S) 着丈72,肩幅47,胸囲112,袖丈62(cm)

ブラック

世界中から愛され続けているアウトドアブランド、THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス)。

T-BALL AIRを詰め物に使用した軽量ジャケットです。

シルエットは立体裁断で着痩せして見えるスッキリシルエットになっております。

※全商品【直営正規店】購入の正規品になりますので安心してご購入下さい。

※ 発送時には多少コンパクトにしての発送となりますことをご了承願います。

ACT FREE EX HYBRID DOWN JACKET

グースダウン

バルトロ

ビレイヤー

エクスプローリング

マルチプレイヤー

メンズ

レディース

マクマード

ゴアテックス

インスタ

ノースフェイス キッズ

ノースフェイス

GO EXPLOR

#ノースフェイス

#グースダウン

#ゴーエクスプローリングダウン

#エクスプローリング3ダウン

NJ1DL71D

#バルトロ

#ヌプシ

#ユニセックス

#プレゼント

マウンテンダウン#マクマード#ゴアテックス#グースダウン#ゴーエクスプローリング#ユニセックス#ダウン

#パタゴニア#アウトドア#モンベル

NJ1DL51N-JBK

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

