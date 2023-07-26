有名なブランド トアルソン　ガット張り機 その他

テニスをする頻度が減ってしまったので、出品します。
TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス
3年前にメルカリで購入後、20本程度張りました。
新品☆OPITANO☆ラケットバック
以前の使用者様が30本程度ということでしたので、合計50本程度しか張っておりません。
ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム
2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック
直接引き取り希望の方はご相談ください！
ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）
■特徴
トアルソン ガット張り機
・11ポンドから89ポンドの範囲で張上げ可能なマシン
TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス
・3段階のプレストレッチ機能とスピード調整機能
新品☆OPITANO☆ラケットバック
・9つまで設定テンションを登録できるメモリー機能
ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム
・見やすいディスプレイ
2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック
・便利な工具セット
ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）
・簡単な操作で確実に固定できるダイアモンドダストコーティングが施されたクランプ
トアルソン ガット張り機
・便利なツールケース内臓
TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス
・ダイヤモンドダストコーティングされたストリンググリッパー
新品☆OPITANO☆ラケットバック
・ラケットのセッティングが格段に容易になった、センタースクリュー内臓ターンテーブル
ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム
■サイズ
2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック
【本体部分】
ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）
全長：約93cm × 奥行き：約35cm × 高さ：約35cm
トアルソン ガット張り機
重量：約21kg
TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス
【スタンド】 高さ：約85cm × 幅：約46cm 高さ調節機能付き（約10cm前後）
新品☆OPITANO☆ラケットバック
重量：約8kg
ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム
■原産国
2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック
台湾
ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）
☆国内正規取扱メーカー
トアルソン ガット張り機
株式会社トアルソン
TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス
テニスをする頻度が減ってしまったので、出品します。3年前にメルカリで購入後、20本程度張りました。以前の使用者様が30本程度ということでしたので、合計50本程度しか張っておりません。直接引き取り希望の方はご相談ください！■特徴・11ポンドから89ポンドの範囲で張上げ可能なマシン・3段階のプレストレッチ機能とスピード調整機能・9つまで設定テンションを登録できるメモリー機能・見やすいディスプレイ・便利な工具セット・簡単な操作で確実に固定できるダイアモンドダストコーティングが施されたクランプ・便利なツールケース内臓・ダイヤモンドダストコーティングされたストリンググリッパー・ラケットのセッティングが格段に容易になった、センタースクリュー内臓ターンテーブル■サイズ【本体部分】全長：約93cm × 奥行き：約35cm × 高さ：約35cm重量：約21kg【スタンド】 高さ：約85cm × 幅：約46cm 高さ調節機能付き（約10cm前後）重量：約8kg■原産国 台湾☆国内正規取扱メーカー株式会社トアルソン