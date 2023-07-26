有名なブランド トアルソン　ガット張り機 その他

テニスをする頻度が減ってしまったので、出品します。

TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス

3年前にメルカリで購入後、20本程度張りました。

新品☆OPITANO☆ラケットバック

以前の使用者様が30本程度ということでしたので、合計50本程度しか張っておりません。

ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム



2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック

直接引き取り希望の方はご相談ください！

ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）

■特徴

トアルソン ガット張り機

・11ポンドから89ポンドの範囲で張上げ可能なマシン

TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス

・3段階のプレストレッチ機能とスピード調整機能

新品☆OPITANO☆ラケットバック

・9つまで設定テンションを登録できるメモリー機能

ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム

・見やすいディスプレイ

2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック

・便利な工具セット

ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）

・簡単な操作で確実に固定できるダイアモンドダストコーティングが施されたクランプ

トアルソン ガット張り機

・便利なツールケース内臓

TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス

・ダイヤモンドダストコーティングされたストリンググリッパー

新品☆OPITANO☆ラケットバック

・ラケットのセッティングが格段に容易になった、センタースクリュー内臓ターンテーブル

ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム

■サイズ

2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック

【本体部分】

ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）

全長：約93cm × 奥行き：約35cm × 高さ：約35cm

トアルソン ガット張り機

重量：約21kg

TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス

【スタンド】 高さ：約85cm × 幅：約46cm 高さ調節機能付き（約10cm前後）

新品☆OPITANO☆ラケットバック

重量：約8kg

ウイニングショット テニスガイド2 硬式練習機 スイングフォーム

■原産国

2022年10月購入。予備バッテリー他全てのオプション込み。スリンガーバック

台湾

ラケットバック（ロジャー・フェデラー２００８リミテッドモデル）

☆国内正規取扱メーカー

トアルソン ガット張り機

株式会社トアルソン

商品の情報 ブランド トアルソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

テニスをする頻度が減ってしまったので、出品します。3年前にメルカリで購入後、20本程度張りました。以前の使用者様が30本程度ということでしたので、合計50本程度しか張っておりません。直接引き取り希望の方はご相談ください！■特徴・11ポンドから89ポンドの範囲で張上げ可能なマシン・3段階のプレストレッチ機能とスピード調整機能・9つまで設定テンションを登録できるメモリー機能・見やすいディスプレイ・便利な工具セット・簡単な操作で確実に固定できるダイアモンドダストコーティングが施されたクランプ・便利なツールケース内臓・ダイヤモンドダストコーティングされたストリンググリッパー・ラケットのセッティングが格段に容易になった、センタースクリュー内臓ターンテーブル■サイズ【本体部分】全長：約93cm × 奥行き：約35cm × 高さ：約35cm重量：約21kg【スタンド】 高さ：約85cm × 幅：約46cm 高さ調節機能付き（約10cm前後）重量：約8kg■原産国 台湾☆国内正規取扱メーカー株式会社トアルソン

商品の情報 ブランド トアルソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

TENNIS TWIST ツイスト トスマシーン 動作品 テニス