商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

洗練されたデザインDIESEL2023春夏新モデル S-GINN-HOOD-ZIP-K7スウェット ジップアップパーカー¥27,50060%綿 40%ポリエステル リブ部分 95%綿 5%ポリウレタンレギュラーフィットジップ開閉ドローストリング付き フードリブ カフス & ヘムA08697 0HAYTサイズ L身幅 60cm肩幅 46cm袖丈 70cm着丈(後ろ襟ぐりから) 67.9cm海外正規店直輸入品→イタリアから輸入 アウトレット商品ではありません。#DIESELMAKO

