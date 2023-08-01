【返品送料無料】 NAGABA YU × Tシャツ イーブイ ポケカ　BEAMS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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カラー···ブラック

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

ビームス店舗での購入でこちらのデザインは即完品。タグ付きの新品・未使用品の大変希少なアイテムです！BEAMS TシャツYU NAGABA × ポケモンカードゲーム for BEAMSOsuwari Design イーブイ T-shirt色：ブラックサイズ：Lサイズプロモカードは付いておりません。カラー···ブラック袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

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