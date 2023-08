20年前に、ストリートフィギュアのカリスマブランド『TWIM(ツイム)』が一番最初に製作した『ボマーキッド ファーストソフビ(ブラックver.)になります。

少数限定で製作された『ファースト』モデルのため、左手に持っている爆弾には、何もプリントされていない、激レアアイテムです。

市場には滅多に出てこない『新品・未使用』の逸品ですので、プレゼントにもオススメです☆

現品のみになります。

◆サイズ:全長19cm

☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆

☆他にもレアな『キューブリック』や『ストリートフィギュア』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)

↓↓↓

#ストリートエンセリオ

ASTRO ZOMBIES PUSHEAD

ストリートフィギュアバイブル

シークレットベース

#スカルビー

フィンクシット

FINK SHIT

バルザック

TWIM

ボマーキッド

#ソフビ

キューブリック

ベアブリック

#幻

#Take- Shit

#ココバット

#レア

#ストリート

#バウンティーハンター

#メディコムトイ

#フィギュア

#ストリート

#レア

ストリートフィギュアバイブル

★初代★TWIM★ボマーキッド ソフビ フィギュア☆スカルビー FINKSHIT

#BOUNTYHUNTER #ボマー #シークレットベース #ベアブリック

#メディコムトイ #バウンティーハンター #キューブリック

#TWIM #BALZAC #スカルボマー #SECRETBASE #ボマーキッド

#シルバー #フィギュア

がお好きな方にオススメです☆

商品の情報 ブランド バウンティーハンター 商品の状態 新品、未使用

