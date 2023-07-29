2022新入荷 pad OPPO Air air pad oppo タブレット

OS種類···Android
MacBook Early2015 CoreM/8GB/512GB SSD
ストレージ容量···64GB
（269）マイクロソフトOffice2019 SurfaceGo/4GB/64G
OPPOpadです。
【美品】FUJITSU FMVL75GB タブレット FMV LOOX
絵を描くために買い替えたのですが、自分には操作が合わなかった為iPadを買ったので出品です
【中古】iPad mini 6 パープル 64GB Wi-Fiモデル
国内版ですのでGoogleプレイが使えます
完動品iPad第6世代(A1893)本体32GBゴールドWi-Fiモデル送料込
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iPad 第6世代 9.7インチ 32GB Wi-Fi+Cellular
動作に問題はなくバッテリー持ちも大丈夫です。
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WiFiに繋ぐだけで使えます。
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【商品説明】
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●重量：約440g
美品 iPad7 WI-FI 32GB ゴールド
●サイズ（W×H×D）：約245.1×154.8×6.9 mm
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●バッテリー容量：7,100mAh
本日まで！iPad 第7世代 SIMフリー 32GB
●充電時間：約190分（18W充電時）
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●対応急速充電規格：QC2.0（18W） / USB PD2.0（18W）
iPad Air 10.9インチ 第4世代 256GB 他３点セット
●OS：Android 12（ColorOS 12）
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●CPU：Qualcomm Snapdragon 680
最終値下げ iPad 第9世代 64GB WiFiモデル スペースグレー
●メモリ：4GB（RAM） + 64GB（ROM）
iPad 第６世代
●外部メモリ：microSDXC 最大512GB対応
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●ディスプレイ：約10.3インチ / IPS液晶 / 2,000×1,200（px）
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●サウンド：クアッドステレオスピーカー（Dolby Atmos対応）
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●アウトカメラ：約800万画素（F値2.0）
モバイルモニター 17.3インチ ディスプレイ ゲーム 大画面 スピーカー内蔵
●インカメラ：約500万画素（F値2.2）
iPad Pro 9.7インチ 128GB
●Wi-Fi：IEEE802.11 a/b/g/n/ac テザリング（※Wi-Fi接続時ブリッジ機能）対応
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●Bluetooth：ver5.1
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●USBポート：USB Type-C / USB2.0 / OTG対応
iPad pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellur 64GB A1709
●センサー：地磁気センサー / 光センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー
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●生体認証：顔認証
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●本体付属品：SDカード取り出し用ピン×1 / クイックガイド×1 / 安全ガイド×1
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OS種類···Androidストレージ容量···64GBOPPOpadです。絵を描くために買い替えたのですが、自分には操作が合わなかった為iPadを買ったので出品です国内版ですのでGoogleプレイが使えますSDカードも差せます透明のクリアケース付き動作に問題はなくバッテリー持ちも大丈夫です。WiFiに繋ぐだけで使えます。OPD2102AGY Wi-Fiモデル 64GB ナイトグレー【商品説明】●重量：約440g●サイズ（W×H×D）：約245.1×154.8×6.9 mm●バッテリー容量：7,100mAh●充電時間：約190分（18W充電時）●対応急速充電規格：QC2.0（18W） / USB PD2.0（18W）●OS：Android 12（ColorOS 12）●CPU：Qualcomm Snapdragon 680●メモリ：4GB（RAM） + 64GB（ROM）●外部メモリ：microSDXC 最大512GB対応●ディスプレイ：約10.3インチ / IPS液晶 / 2,000×1,200（px）●サウンド：クアッドステレオスピーカー（Dolby Atmos対応）●アウトカメラ：約800万画素（F値2.0）●インカメラ：約500万画素（F値2.2）●Wi-Fi：IEEE802.11 a/b/g/n/ac テザリング（※Wi-Fi接続時ブリッジ機能）対応●Bluetooth：ver5.1●USBポート：USB Type-C / USB2.0 / OTG対応●センサー：地磁気センサー / 光センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー●生体認証：顔認証●本体付属品：SDカード取り出し用ピン×1 / クイックガイド×1 / 安全ガイド×1AndroidAndroidタブレットOPPOOPPOpadオッポパッドpadoppo pad air