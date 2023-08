こんにちは。

GALLEGO DESPORTES ラージバンドカラーシャツ チェック

こちらはミハラヤスヒロのブロークンレイヤーシャツになります。

ステラマッカートニー チェックシャツ39

サイズは46で、肩幅65cm、身幅80cm、着丈117cmぐらいです。

美品 フィルソン シャンブレーシャツ|ナナミカ シオタ ナイジェルケーボン

価格は77,000円でした。

LANVIN HALF-SLEEVE WORK SHIRT

人気のシャツでした。

our legacy チェックシャツ 46 23ss

今の季節にピッタリです。

ワコマリア 50s シャツ 23ss

数回着用後自宅保管してました。

"美品"バレンシアガ Gジャン

元々激しいダメージ加工がされた商品になります。

かみちゃん様専用 ラルフローレン ベースボールシャツ ポロベア

特に傷などはございません。

【CULLNI】クレリックシャツ

ミハラヤスヒロにご理解ある方に着ていただきたいです。

新品未使用 アンドワンダー CORDURA shirts

格安ですのでよろしくお願いいたします。

DeadStockToriRichardトリリチャードUSA製半袖アロハシャツL

まだ出品迷っているので突然終了する恐れもございます。

Y's for men プルオーバーシャツ

ご了承ください。

バレンシアガ バレンシアガシャツ カジノシャツ 開襟シャツ

以下商品説明です。

Brilla per il gusto リネンシャツ



希少 Lサイズ m&m custom performance ベースボールシャツ



Vivienne Westwood MAN シャツ 廃盤 トレボットーニ

”2枚のシャツがネックでドッキングされたデザイン性の高いロングシャツ”

Barbour and wander バブアー アンドワンダー チェックシャツ



【Y's/yohjiyamamoto】異素材ドッキング ロング丈シャツ

ロングシャツの上から、まるでボロボロに引き裂かれたかのようなダメージ加工のシャツが重なったチェックオンチェックの柄シャツ。

1960’s PENDLETON wool shirts



ワコマリア マフィアシャツ 新品

上に重ねられたシャツは左胸から大胆にカットされ、スリーブも左右異なるデザインにするなど、細部のディテールにこだわっています。

daiwa pier39 TECH angler's SHIRTS L/S



WAREHOUS ウエアハウス John Gluckow C.P.O.シャツ

ロング丈なのでアウター感覚でも楽しめる1着です。

POLO RALPH LAUREN アロハシャツ



新品未使用タグ付き 桃太郎ジーンズ インディゴ シャツ M

値下げ交渉は質問からお願いいたします。

マリアサンタンジェロ/長袖シャツ



WACKO MARIA ×舐達麻 50'S SHIRT 殺人音楽

袖丈···長袖

最終値下げ 天国東京 ワコマリア WACKO MARIA アロハシャツ 虎

柄・デザイン···チェック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンミハラヤスヒロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こんにちは。こちらはミハラヤスヒロのブロークンレイヤーシャツになります。サイズは46で、肩幅65cm、身幅80cm、着丈117cmぐらいです。価格は77,000円でした。人気のシャツでした。今の季節にピッタリです。数回着用後自宅保管してました。元々激しいダメージ加工がされた商品になります。特に傷などはございません。ミハラヤスヒロにご理解ある方に着ていただきたいです。格安ですのでよろしくお願いいたします。まだ出品迷っているので突然終了する恐れもございます。ご了承ください。以下商品説明です。”2枚のシャツがネックでドッキングされたデザイン性の高いロングシャツ”ロングシャツの上から、まるでボロボロに引き裂かれたかのようなダメージ加工のシャツが重なったチェックオンチェックの柄シャツ。上に重ねられたシャツは左胸から大胆にカットされ、スリーブも左右異なるデザインにするなど、細部のディテールにこだわっています。ロング丈なのでアウター感覚でも楽しめる1着です。値下げ交渉は質問からお願いいたします。袖丈···長袖柄・デザイン···チェック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンミハラヤスヒロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ストラスブルゴ 福袋 2022年希少!良品!Supreme Peacock M 総柄 半袖シャツ 16ssNORTH FACE ショートスリーブ ウォールズ シャツ ヨセミテ 半袖supreme black ark rayon シュプリーム シャツ希少 unknown ウッドストック 総柄 アロハシャツ ボックスシャツ XL程メゾンキツネ ボタンダウンシャツ Sサイズ【実名復刻】キングルイ 刺繍 半袖ボーリングシャツ M◆古着アロハビンテージ東洋