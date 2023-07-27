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イーグルクランプ 0.5t用 2個セットです。
１台3役 インパクドライバー/インパクトレンチ/インパクトドリル/正逆転両用
元値は45000円でした。
鉋鑿 中古 小信13本 彫刻刀 天然砥石 DIY
マックス高圧コンプレッサージャンク品AK-HH1250E2
建て方で何回か使用したのみになります。
⭐️早い者勝ち⭐️ ルカーノフラグメントコラボ脚立
まだまだ全然使えます。
【限定1台】ハイコーキ 36Vインパクトドライバー WH36DC（DY）
早い者勝ちでお願いします。
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キレイチ⭐️125㎜⭐️
値下げ交渉受け付けます。
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その他工具種類···クランプ
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商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
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イーグルクランプ 0.5t用 2個セットです。元値は45000円でした。建て方で何回か使用したのみになります。まだまだ全然使えます。早い者勝ちでお願いします。値下げ交渉受け付けます。その他工具種類···クランプ
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
【お気に入り】 専用 イーグルクランプ 0.5t 2コ ねじ式全方向クランプSBB-0.5 工具/メンテナンス
375
38分钟前
【お気に入り】 専用 イーグルクランプ 0.5t 2コ ねじ式全方向クランプSBB-0.5 工具/メンテナンス
¥
20,000
¥
11,200
(税込) 送料込み
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自転車
工具/メンテナンス
専用 イーグルクランプ 0.5t 2コ ねじ式全方向クランプSBB-0.5
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
c3273836e9
1698
本人確認済
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コメント (3)
【お気に入り】 専用 イーグルクランプ 0.5t 2コ ねじ式全方向クランプSBB-0.5 工具/メンテナンス
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