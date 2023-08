Insta360 Go2 32GB USBPowerMount付き

※値下げはしません。

※値下げコメントが来た場合は一回に付き200円値上げします

CING2XX/A

今年5/17に新品で購入しましたが、自分の用途には合わないと判断したため出品します。

本体、充電ケース、Easy Clip、USBPowerMount、USBケーブルは数回利用、その他の付属品は未使用です。

付属品全て揃っています。

電源供給しながら撮影ができるUSBPowerMountもおつけします。

数回室内で利用しただけです。

(3時間ほど利用しました)

箱に潰れている箇所がありますが、動作に問題ありません。

(新品購入時から潰れていた箇所です。)

#insta360

#アクションカメラ

#小型カメラ

#ビデオカメラ

人気モデル...Insta360 GO 2

タイプ...アクションカメラ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

