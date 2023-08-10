人気を誇る 新品未使用品 ALO audio Pure Silver Litz 4.4mm ケーブル/シールド

以前alo audioの直販ストアにて新品購入したものです。

Bispa 閃-Sen- サンクベス4.4mm無垢-サンクベスCIEM2ピン無垢



SAEC OPC-X11 2m 純石英 光 ケーブル カーオーディオ DAP

使う予定がないので出品させて頂きます。

引取り限定！VVF2.0-3c 3巻 最終値下



MEZE AUDIO PCUHD アップグレードケーブル カッパー

aloの端子は劣化しやすいので金メッキ部分に少し変色が出ております。金メッキ用の接点復活剤で拭いてあげるととれるかもしれません（あくまでも自己責任でお願い致します）

VVF1.6-2 100m 2巻 ②



②オーディオRCAケーブル1.5m超美音、音圧

Andromedaやsolarisあたりをメインで使っている方には重宝するかと思います。

VCTF 10×0.75 100M 富士電線



asroc 様専用 オーディオクエスト Jaguar Ver,3 DBS36v

お探しの方、ご購入お待ちしております。

新品未使用品 ALO audio Pure Silver Litz 4.4mm



GUCraftsman mmcx イヤホンケーブル 4.4mm

他にもオーディオ中心に少しずつ出品させて頂きますのでもしよろしければご覧下さい。

Zonotone 6NPS-3.5 Meister 電源ケーブル



イヤホン リケーブル LNA Booster Blue ルミノクスオーディオ 青

アンプ側プラグ形状...4.4mmバランス(5極)

LINN Silver Balanced Interconnect Cable

イヤホン側プラグ形状...MMCX

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

以前alo audioの直販ストアにて新品購入したものです。使う予定がないので出品させて頂きます。aloの端子は劣化しやすいので金メッキ部分に少し変色が出ております。金メッキ用の接点復活剤で拭いてあげるととれるかもしれません（あくまでも自己責任でお願い致します）Andromedaやsolarisあたりをメインで使っている方には重宝するかと思います。お探しの方、ご購入お待ちしております。他にもオーディオ中心に少しずつ出品させて頂きますのでもしよろしければご覧下さい。アンプ側プラグ形状...4.4mmバランス(5極)イヤホン側プラグ形状...MMCX

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【美品】QED Genesis Silver Spiral Bi-Wire600V EM-CE 3C × 5.5SQ 30mCUSTOM AUDIO JAPAN Electric D'eel Ⅱ愛知電線 VVF2.0-3C【専用】NOBUNAGA Labs パラジウム VISION VESTA 美品