コレクション整理のため、出品します。

お早めの購入をご検討ください。

比較的品質が良いので、ファンの方にぜひ。

■商品: 反乱者たち ファンコポップ

■品質: 購入後、自宅で保管。

非喫煙、ペットなし。

■価格: 交渉可能です。

■配送: らくらくメルカリ便、1〜2日で配送

大きな傷や擦れはありませんが、過度に品質にこだわる方は購入をご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

