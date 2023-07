【正規品】 オートマタ ニーア 2B ②④ スタチュー ガレキ ガレージキット 1/6 コミック/アニメ

商品名:ニーア オートマタ 2B 1/6 ガレージキット ガレキ スタチュー ②④

塗装済み完成品

ご購入の前コメントお願いいたします。

専用箱あり

素材:ポリレジン(樹脂)、PU

サイズ:H37*W23*D16CM

S.H.E-studio 正規品

214体限定

細かく写真をご覧になりたいなら、コメントお願いします。

海外スタジオ製品であるため、ご理解いただける方のみお願いいたします。

発送に1週間以上かかる場合がございます。

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。

匿名配送に変更可能です。

ニーア オートマタ

ドラッグオンドラグーン

Drakengard

ヨルハ二号B型 2B

ヨルハ九号S型 9S

ヨルハA型二号 A2

ポッド042 ポッド153

パスカル

アネモネ

デボル ポポル

アダム

イヴ

NieR:Automata Ver1.1a

フィギュア

ニーア

白の書

ヨナ

カイネ

エミール

フィギュア

スパイダーマン

spider man

マーベル

marvel

バットマン

batman

DCコミック

トッド・マクファーレン

McFarlane Toys

spawn ブランド名:

スクウェア・エニックス

原作名:

ニーア オートマタ

『ニーア』シリーズ

キャラ名:

美少女フィギュア

ガレージキット

キャストオフ ニーアオートマタ

ブリングアーツ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

