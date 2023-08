即購入可能です。

ファミコンカセット ルート16ターボ o2g977

濡れ防止の為フィルムに包んで発送します。

買ってから大切に家の中で長年保管しておりました。

かなりの美品だと思います。

『イースIII』(イーススリー、Ys-III)とは、日本ファルコムのアクションロールプレイングゲーム (ARPG)、イースシリーズの第3作目。

オリジナルの正式販売タイトルは『WANDERERS FROM Ys』(ワンダラーズフロムイース)であり元々『イースIII』は通称であったが、後の移植作品では『イースIII』もしくは『イースIII -ワンダラーズフロムイース-』が正式な販売タイトルとなっている。

ファルコム自身によるリメイク作品として『イース -フェルガナの誓い-』がある。

#ファミコン

#スーパーファミコン

#イース

【☆購入前のお願いです☆】

購入前に、プロフィールのお知らせを必ずご覧ください。

商品のことなど、お気軽にお問い合わせください。

商品の情報 ブランド ビクター 商品の状態 未使用に近い

