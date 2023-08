【送料無料キャンペーン?】 ✿6/20完成 mituko3943様確認用✿手帳型スマホケース✿ミナペルホネン iPhone用ケース

2023/06/18 オーダ

2023/06/20 完成いたしました♡

mituko3943様専用ページです

iPhone7plus

手帳型スマホケース

マグネットベルト

内側 ベージュ~ブラウン系(選択不可)

ハードケース又はソフトケース

(クリア・白・黒 選択不可)

生地:E ライトグレー×ホワイト タンバリン

ベルト:42 choucho サーモンピンク

▶刺繍柄指定:点1つずつの羽

ストラップ加工:なし

ワンポイント:

①106 黒猫クロッチくん

②130 skip イエローのお花

③13 skip サーモンピンクのお花

④74 choucho ライトブルー×ブルーグレー

⑤75 choucho ライトグリーン×ホワイト

▶刺繍柄指定:なし

▶位置:表・タンバリン○の中 おまかせ

基本料金 5000

サイズ大 400

生地加算 500

ベルト 400

▶刺繍柄指定 400

ストラップ穴開け加工

ワンポイント 400×5

▶刺繍柄指定

────────────────

計 8700

✿厳選した既製品に生地貼付するハンドメイドです

✿ケースやベルト等反らさないで下さい

✿スタンド機能使用不可

✿生地の厚みでフラッシュ撮影等に支障が出た際はケースから外して撮影して下さい

✿受取評価後の修理・交換・返品は不可

✿生地の風合い・感触を大切にするため

コーティング材なしで仕上げます

✿使用後も転売はお控えください

✿完成迄 数日~2週間程

(取り寄せの方は+1週間程)

~お取引きの流れ~

①オーダー依頼

②専用ページの作成・返信

③専用ページ記載内容を確認・お支払い

※お支払いが翌日以降の方は購入前にお支払日をご連絡ください

④完成後、確認用ページの出品連絡

⑤完成後7日以内に発送

通常出品の作製も並行して行います

また、完成の順番は前後します

chami個人のハンドメイドで、ミナペルホネンやPJCの製品・コラボレートではありません

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

