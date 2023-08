沸騰ブラドン ユンジョンウ CGV トレカ K-POP/アジア

BOYS PLANET FINAL

ボーイズプラネット ボイプラ ファイナル

CGV映画館 韓国限定 特典トレカ

▼注意事項

発送は4月25日予定しております。

ご了承いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。

厚紙加工、防水加工で発送します。

⚠️匿名発送に変更+150円

⚠️硬質ケースに変更+50円

海外製品ですので初期スレなどがある場合がございます

ご理解よろしくお願いします

まとめて購入していただける方には少しですがお値引きもさせていただきます

何か質問等ありましたらご気軽にコメントください^^

他メンバーと纏めて購入大歓迎です。

購入後のキャンセルはお受けできません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

