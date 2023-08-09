沸騰ブラドン ユンジョンウ CGV トレカ K-POP/アジア

BOYS PLANET FINAL
ラキドロ ヨンジュン Chaotic Wonderland weverse
ボーイズプラネット ボイプラ ファイナル
straykids oddinary トレカセット〔アイエン〕
CGV映画館 韓国限定 特典トレカ
BTS memories2016 DVD
billlie ハラム 直筆サイン入りポラロイド チェキ
▼注意事項
TWICE READY TO BE アプグレ アップグレード
stray kids トレカ 初回B 8枚 コンプ
発送は4月25日予定しております。
BTS 花様年華 pt.2 直筆サイン入りアルバム トレカ ジョングク
ご了承いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。
TXT ボムギュ Memories メモリーズ トレカ
即購入も可 バラ売りページ TREASURE アサヒ トレカ
厚紙加工、防水加工で発送します。
gidle ミンニ アクスタ 新品未開封
Treasure ペンライト トゥライト
⚠️匿名発送に変更+150円
スキズ straykids the sound Ｃ賞 フラッグ ハン HAN
⚠️硬質ケースに変更＋50円
aespa dreams come true sgs dct トレカ セット
FML Shopee ラキドロ SEVENTEEN ドギョム
海外製品ですので初期スレなどがある場合がございます
ATEEZ 全員 サイン入り ポカアルバム CD
ご理解よろしくお願いします
EPEX ミュー トレカ
少女時代 ティファニー サイン入りフォト
まとめて購入していただける方には少しですがお値引きもさせていただきます
SF9 ジュホ サイン入り チェキ
exo ベクヒョン2020シーグリトレカ
何か質問等ありましたらご気軽にコメントください^^
enhypen dark moon 学生証 ソンフン
CARAT ZONE ケレン ホシ トレカ
他メンバーと纏めて購入大歓迎です。
ive lovedive スタシ特典 トレカ 10枚セット
TWICE fanfare サナ ハイタッチ券 トレカ
購入後のキャンセルはお受けできません。
twice Yes I am Dahyun
BOYS PLANET FINAL ボーイズプラネット ボイプラ ファイナルCGV映画館 韓国限定 特典トレカ▼注意事項発送は4月25日予定しております。ご了承いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。厚紙加工、防水加工で発送します。⚠️匿名発送に変更+150円⚠️硬質ケースに変更＋50円海外製品ですので初期スレなどがある場合がございますご理解よろしくお願いしますまとめて購入していただける方には少しですがお値引きもさせていただきます何か質問等ありましたらご気軽にコメントください^^他メンバーと纏めて購入大歓迎です。購入後のキャンセルはお受けできません。