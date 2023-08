●数年前購入

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ミハラヤスヒロ 商品の状態 やや傷や汚れあり

●数年前購入●数回使用●素材 ハラコ汚れ箇所は写真でご確認ください。ソール部分若干黒っぽいです。すり替え防止の為、返品交換等はお受け致しません。自宅保存、中古品だということを御理解の上、ご購入下さい。★他のサイトでも出してます。商品がないと困るので、問い合わせ頂いてからのご購入でお願い致します。値下げも不可でお願い出来たらと思います。宜しくお願い致します。

