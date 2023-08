ASICS GEL-NYC Black/Clay Grey

GEL-NYCの第一弾カラーです

購入先 asicsオンライン

サイズ 28.5cm

状態 新品未使用

コレクション整理の為、出品致しました。

最近かなり人気になっているGEL-NYC オンラインではすぐに即完してしまいますので、この機会に気になる方はよろしくお願い致します。

新品未使用ですが、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。

トラブル防止の為 購入後の返品 返金は致しておりませんので、ご理解の程よろしくお願い致します。

気軽にコメントお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

