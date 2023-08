C935

~商品詳細~

イタリア軍のパラトルーパーパンツです。

パラシュート部隊で使用されていたパンツ。

フロントポケットのデザインが個性的でミリタリーでありながら非常にオシャレなアイテム。

本来弾薬を入れるためのポケットなども付いており様々なギミックも魅力的な1着。

生地はイギリス軍のファティーグパンツのようなサラッとした感じなのでラフに履ける1本です。

「ブランド」

・ イタリア軍

「素材」

・おそらくコットンポリエステル

「サイズ」

・表記52

ウエスト 88

股上 29

股下 78

ワタリ 29

裾幅 20

「カラー」

・カーキ

「状態」

・年代物のため経年変化による色落ちなど使用感

はございますが、雰囲気があり古着に慣れている

方であれば安心して着用可能です。

同じアイテム数点ございますので、

画像と異なり色味やデザインなど個体差はござい

ますのでご了承くださいませ。

また1本ずつ検品後、タグや大きなダメージ

などは撮影して掲載しております。

ジップ1部破損ありですが閉まります。

※その他発送・梱包など詳しくは

プロフィールをご覧下さい。

他にもアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍、スイス軍、オランダ軍などユーロミリタリーやeuro vintage、French vintageもございます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

