商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤ご覧いただきありがとうございます❤a16924686コメントなし!即購入OK♪❤シグマ SIGMA DC 18-50mm F2.8 EX MACRO HSM❤❤おススメポイント❤小型・軽量化を実現したデジタル専用大口径標準ズームレンズ✨ズーム全域で開放値F2.8を実現♪高い光学性能を実現したEXシリーズ♪ズーム全域で最短撮影距離20cmを実現現!❤コンディション❤■外観通常使用によるスレ・キズはございますが撮影に影響を及ぼすものはございません。 ■光学写真に影響しないわずかなホコリがあります♪ ■動作動作良好、全域スムーズ静音です!機能的に全く問題ございません♪❤商品内容❤・本体・フロントキャップ・リアキャップ・レンズフード・ケース❤主な対応機種❤【DXフォーマットのニコンカメラでお使い頂けます♪】D100 / D200 / D300 / D300S / D500D40 / D40X / D50 / D60 / D70 / D80 / D90 D3000シリーズ / D5000シリーズ / D7000シリーズ※FXフォーマットのカメラにもご使用いただけますが画素数が減り、解像度が落ちるのでおススメしません。※他にも様々カメラを出品していますので、良かったらご覧になってくださいね♪#オススメ交換レンズ↑こちらをクリック‼️❤最後までご覧いただき、ありがとうございました♪

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

