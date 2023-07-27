お手頃価格 嵐　スワロフスキー　キーホルダー　ゴールドシルバー　金銀　スワロ　2点セット アイドル

ジャンル···ジャニーズ
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グッズ種類···キーホルダー
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【のぞむ】様専用
スワロフスキーのキーホルダーです。
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定価:各￥12,000
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金銀1点ずつの2点セットです。
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開封して飾っていました。
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目立った汚れなどはありませんが神経質な方はご遠慮下さい。
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ジャンル···ジャニーズグッズ種類···キーホルダースワロフスキーのキーホルダーです。嵐を旅する展覧会 ARASHI EXHIBITION JOURNEY嵐キーホルダー スワロフスキー定価:各￥12,000金銀1点ずつの2点セットです。開封して飾っていました。目立った汚れなどはありませんが神経質な方はご遠慮下さい。らくらくメルカリ便送料込みです。嵐大野智二宮和也櫻井翔相葉雅紀松本潤ジャニーズ