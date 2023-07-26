www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
ベトナム産
水问虎牙片天珠 16.5ミリ
輝きが強くキラキラした綺麗なスピネルです
☆ぐで猫・ミカン・葉っぱ・桜☆
m.様専用ページ♡
カラー···レッド
⭐︎【天然】ブルーピーターサイト キャッツアイ効果強 ブレスレット 16mm
素材···天然石
T313 あこや真珠 天女級 8.0-8.5mm
ボタン23326
VT2050
隔週刊 パッチワーク 1～52号 ディアゴスティーニ
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
南洋白蝶真珠パールルース 9mm ゴールドカラー
ririファスナー 57本 まとめ売り
しんちゃん様、大粒58.5 ct ★天然アメジスト 裸石 ナチュラル カラー紫
あまちゃん ミニチュアかご オーダー
5❤️1.05ctホワイトテーパーダイヤモンド＆ブラックダイヤモンド、ローズカット
ベトナム産輝きが強くキラキラした綺麗なスピネルですカラー···レッド素材···天然石VT2050
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
超可爱の 天然 宝石 レッドスピネル ルース 0.40ct 各種パーツ
375
43分钟前
超可爱の 天然 宝石 レッドスピネル ルース 0.40ct 各種パーツ
¥
14,400
¥
12,240
(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
素材/材料
各種パーツ
天然 宝石 レッドスピネル ルース 0.40ct
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
55fe18f9fda
1349
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
超可爱の 天然 宝石 レッドスピネル ルース 0.40ct 各種パーツ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥930,000
¥427,800
tm様 専用ページ
¥11,500
¥9,775
lamiumegumi様専用
¥99,999
¥52,999
糸魚川翡翠【希少】 金山谷 翠色 大珠風 翡翠 原石
¥11,000
¥9,350
日本製線 CAT6 LANケーブル UTPケーブル 水色
¥41,000
¥22,550
パライバトルマリン（ブラジル産オールドストック）
¥10,000
¥8,500
エメラルド ルース 1.327ct 簡易ソーティング付き
¥13,200
¥11,220
天然 ミントグリーンガーネット ルース 0.93ct
¥13,180
¥11,203
25㎜無地グログランリボン スペシャルラッキーパック 全105色合計315m
¥12,222
¥10,389
KaGuRa様専用
¥82,600
¥43,778
【高級】トルマリン 丸玉 10.5mm 10.6mm
¥25,000
¥14,000
ma様専用。
¥159,999
¥73,600
s-1676B 希少★宝石質カラーチェンジガーネット
¥108,800
¥50,048
高級sonaダイヤ クラウン s
¥12,500
¥10,625
天然サファイア パパラチア ルース 0.626ct
¥75,800
¥40,174
天然ラリマー ルース17.5g
¥999,999
¥460,000
komusubi 様専用ページ
¥10,000
¥8,500
サトパーツ TJ-560G
¥13,333
¥11,333
新品未開封 仮面ライダーウィザード フレイムドラゴン/オールドラゴン
¥31,000
¥17,670
ポケモンカード カイ SR 美品
¥21,111
¥11,822
クロスガイ 20th 遊戯王 X HEROクロスガイ
¥12,400
¥10,540
共立エコーチェーンソー GC 31 良好
¥53,500
¥28,890
本場琉球かすり 夏琉球絣 未使用品 正絹 夏着物 夏紬 伝統工芸品 パールトーン
ホーム
超可爱の 天然 宝石 レッドスピネル ルース 0.40ct 各種パーツ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.