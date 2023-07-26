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超可爱の 天然　宝石　レッドスピネル　ルース　0.40ct 各種パーツ

商品の説明

ベトナム産
水问虎牙片天珠 16.5ミリ
輝きが強くキラキラした綺麗なスピネルです
☆ぐで猫・ミカン・葉っぱ・桜☆

m.様専用ページ♡
カラー···レッド
⭐︎【天然】ブルーピーターサイト キャッツアイ効果強 ブレスレット 16mm
素材···天然石
T313 あこや真珠 天女級 8.0-8.5mm

ボタン23326
VT2050

隔週刊 パッチワーク 1～52号 ディアゴスティーニ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

南洋白蝶真珠パールルース　9mm　ゴールドカラー

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ベトナム産輝きが強くキラキラした綺麗なスピネルですカラー···レッド素材···天然石VT2050

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超可爱の 天然　宝石　レッドスピネル　ルース　0.40ct 各種パーツ

43分钟前

超可爱の 天然　宝石　レッドスピネル　ルース　0.40ct 各種パーツ

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