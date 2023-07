#アシックス

#asics

#安全靴

アシックスの新作シューズとなります。

諸事情で使用しなくなりましたのでお譲り致します。

※購入後ソールガード(カカト擦り減り防止対策)を施しております。

CP214 ST BOA

1271A056

ウィンジョブ

製造国 ベトナム

備考 適合する別売中敷:1273A007/1273A008

■質量:約430g(26.5cm)

■規格:JSAA規格A種 認定番号3020

■先芯:A種先芯

サイズ 28センチ

幅 2E相当(スリムシルエット)

アッパー素材 人工皮革(合成皮革)・合成繊維・合成樹脂

アウター素材 ゴム底

屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。

レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

