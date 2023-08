新進気鋭のデザイナーTommy bongoことtombogo

ニューヨーク パリファッションウィークで御披露目したサッカニーとのコラボレーションの画期的な3wayで履けるシューズです。

バタフライと名付けられたこのシューズは水に浮く位の軽量で耐久性のある素材でできています。まるでPRADAの様なカラーリングも脱帽です。Sauconyのランニングシューズに使用されているクッショニング素材PWRRUN(パワーラン)フォームがソールに採用されており、ランニングシューズとしての機能も備えている為、実際に走ることも可能となっている。

tombogo オンライン抽選で当選購入しました。スペシャルボックス入り、納品書も全てお付け致します。

単体でもドッキングしてもよし、3wayで楽しめます。

サイズはUS9 27cm

yeezy form runnerやcrocsにも似た最近の流行 nikeやadidasも取り入れてるEVA形成シューズです。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド サッカニー 商品の状態 新品、未使用

