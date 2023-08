値下げしました。

ご覧いただきありがとうございます。

ナイジェル・ケーボン定番のブリティッシュオフィサーズシャツになります。

ナイジェル・ケーボンのECにて購入。

2,3度着用しましたが、

あまり着用機会がなく、

出品させていただきます。

首の汚れなどもない美品になります。

【ナイジェル・ケーボン】MAN /

ブリティッシュオフィサーズシャツ

BRITISH OFFICERS SHIRT

カラー: ホワイト(オフホワイト)

サイズ:46

WASHED FINX RIPSTOP CHAMBRAY 【A21SS02FL】

肩幅42.8

身幅53.0

着丈73.2

袖丈63.5

素材:コットン100%

【商品説明】

別注生地からのスタートでは満足できず、

糸を構成するコットン短繊維のチョイスとブレンドからスタートし、

糸造りである紡績からオリジナルで取り組んだ緯糸を使ったナイジェル・ケーボンの定番シャツ、

ブリティッシュ・オフィサーズシャツ。

このシャツは生産スタートから製品まで約6ヶ月の時間を要します。

すなわち、糸づくりに2ヶ月、生地に2ヶ月、製品に2ヶ月です。

生地屋さんから出来合いの生地を購入して製品にすれば最速で約2週間ほどでしょう。

それでも私たちはこの定番シャツを作り初めて以来この製法を一切崩していません。

たかが1 枚の、一見はなんて事もない普通のオックスフォードシャツに、

私たちは心血を注いでいます。

着用品なので新品同様の状態を求める方

神経質な方はご購入はご遠慮下さい。

ご理解のある方のご購入宜しくお願いします。

値下げしました。ご覧いただきありがとうございます。 ナイジェル・ケーボン定番のブリティッシュオフィサーズシャツになります。ナイジェル・ケーボンのECにて購入。2,3度着用しましたが、あまり着用機会がなく、出品させていただきます。首の汚れなどもない美品になります。【ナイジェル・ケーボン】MAN /ブリティッシュオフィサーズシャツBRITISH OFFICERS SHIRTカラー: ホワイト(オフホワイト)サイズ:46 肩幅42.8 身幅53.0 着丈73.2 袖丈63.5 素材:コットン100%【商品説明】別注生地からのスタートでは満足できず、糸を構成するコットン短繊維のチョイスとブレンドからスタートし、糸造りである紡績からオリジナルで取り組んだ緯糸を使ったナイジェル・ケーボンの定番シャツ、ブリティッシュ・オフィサーズシャツ。 このシャツは生産スタートから製品まで約6ヶ月の時間を要します。すなわち、糸づくりに2ヶ月、生地に2ヶ月、製品に2ヶ月です。生地屋さんから出来合いの生地を購入して製品にすれば最速で約2週間ほどでしょう。 それでも私たちはこの定番シャツを作り初めて以来この製法を一切崩していません。 たかが1 枚の、一見はなんて事もない普通のオックスフォードシャツに、私たちは心血を注いでいます。着用品なので新品同様の状態を求める方神経質な方はご購入はご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入宜しくお願いします。

