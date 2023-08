新年の贈り物 アーバンブランシュ ビタミンカラードレス　ホワイト ウェディング

THE URBAN BLANCHE

らぶらび様専用!フォーシスアンドカンパニー FOUR SIS & CO.

ビタミンカラードレスのホワイトカラーです。

ホワイトを着られている方は少なく、こちらでもほとんど見かけないと思います!

カラー:white

サイズ:Sサイズ(B80.W64.H88)

定価:¥59800

クリーニング代:¥18000

大阪の店舗で2022年11月に試着し購入しました

パッドがついているので、ブライダルインナーなしで着用できます。

2023年1月に披露宴で2時間ほど着用しました。

屋外でも着用していますが、クリーニング店でクリーニングしており、汚れはありません。

発送は折りたたんで購入時にドレスが入っていたダンボールに入れます。

※シワはアイロンで取れます

素人検品、中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。自宅保管ということをご理解いただいたうえでのご購入をお願いいたします。

カラー···ホワイト

スタイル···Aライン

#vitamindress #ウエディングドレス #結婚式 #挙式 #前撮り #2次会 #家族式 #花嫁 #ドレス #持込ドレス #フォトウェディング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

