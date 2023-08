EPSON EP-M552T

ADF(オートドキュメントフィーダー): ADF有

CART.SYST.INK: CISS

PCプリンタ機能有

USB有無種類: USB2.0

color: WHITE

イメージスキャナタイプ: シートフィーダタイプ

イメージセンサ: CIS

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有無: PictBridge

ビューパネル有

プリント方式: インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ: 自動送り

接続インタフェイス: USB端子

最大出力用紙サイズ: A4判

複写機能有

複合機能有

電源方式(新): AC式

#セイコーエプソン

#EPSON

楽天で購入したものですが、使用する予定が無くなったので出品します。

動作に問題はありませんでした。印字テスト、インク残量などは画像でご確認ください。

使用方法や商品詳細などはご自身でわかる方のみご購入をお願いします。

特にキズなどなく美品ですが、あくまで中古品のためあまりに神経質な方はご遠慮ください。

電源コード、ガイドが付属します。画像に写っているものが全てです。

匿名配送、簡易梱包で発送します。

コメント無し購入OKです

値下げ交渉はご遠慮ください。

以上よろしくお願いします

商品の情報 ブランド エプソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

