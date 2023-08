●日本正規品● イサムカタヤマバックラッシュ ダブル ライダース レザージャケット レザージャケット

ISAMUKATAYAMA BACKLASH

特別に柔らかくしっとりとしたイタリアのカーフスキンを使用したジャケット。

バックラッシュらしい革の迫力はそのままにハイエンドラインとして洗練させた仕上がりとしています。

飽きの来ないダブルライダースの王道のスタイルを品のあるシルエットに落とし込んでいます。

ボタンやジップの引っ張りはシルバー925。

裏地はカンガルースエードです。

カラー ブラック 黒

サイズ M

平置き 肩幅約41㎝ 身幅約45㎝ 袖丈約63㎝ 着丈約62㎝

素人採寸になりますので若干の誤差はご了承下さい。

material

表革 牛革

裏革 カンガルー

40万程で購入しております。

ISAMU KATAYAMA BACKLASH THE LINEのハンガーお付け致します。

大切に使用しておりましたので気になるダメージなく綺麗な状態です。

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

レザーの特質にご理解ある方よろしくお願い致します。

佐川急便にて発送致します。

※フリマアプリでのみ出品しております。

当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト(詐欺サイトや無在庫転売)に使用されていることがございます。

発見した際はご注意下さい。

#ISAMUKATAYAMABACKLASH

#イサムカタヤマバックラッシュ

n43445 45

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ISAMUKATAYAMA BACKLASH イサムカタヤマバックラッシュ T-005 the line Cow Leather Kangaroo Silver 925 ザ ライン イタリアンカーフ 下地製品染め ダブル ライダース ジャケット特別に柔らかくしっとりとしたイタリアのカーフスキンを使用したジャケット。バックラッシュらしい革の迫力はそのままにハイエンドラインとして洗練させた仕上がりとしています。飽きの来ないダブルライダースの王道のスタイルを品のあるシルエットに落とし込んでいます。ボタンやジップの引っ張りはシルバー925。裏地はカンガルースエードです。カラー ブラック 黒サイズ M平置き 肩幅約41㎝ 身幅約45㎝ 袖丈約63㎝ 着丈約62㎝素人採寸になりますので若干の誤差はご了承下さい。material表革 牛革裏革 カンガルー40万程で購入しております。ISAMU KATAYAMA BACKLASH THE LINEのハンガーお付け致します。大切に使用しておりましたので気になるダメージなく綺麗な状態です。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。レザーの特質にご理解ある方よろしくお願い致します。佐川急便にて発送致します。※フリマアプリでのみ出品しております。当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト(詐欺サイトや無在庫転売)に使用されていることがございます。発見した際はご注意下さい。#ISAMUKATAYAMABACKLASH #イサムカタヤマバックラッシュ n43445 45

