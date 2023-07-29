【期間限定お試し価格】 ステイトオブエスケープ 新品 STATE ブラッシュ ESCAPEマイクロ OF ショルダーバッグ

ラスト1点となります。

ゲラルディーニ ソフティ ショルダーバッグ 斜め掛け ブロンズゴールド

ステイトオブエスケープのマイクロ、カラーはブラッシュ(ピンクベージュ)です。定価￥39600。

希少色✨プラダ ショルダーバッグ サコッシュ ゴールド金具 ナイロン ピンク

新品未使用、サイズは本体W19cmxH14cmxD9cmです。

【美品✨】LOEWE ロエベ アナグラム ナッパレザー 巾着 ショルダーバッグ

日本輸入代理店のタグが付いた安心の正規品です。新品未使用品ですので気持ち良く使って頂けます。

サマンサタバサヴェリカJショルダー 小 Samantha Thavasa

他販路でも販売しておりますので予告なく出品取り下げする事がございます。予めご了承下さい。

●現行商品●プラダ ショルダーバッグ チェーン ボール金具 レザー ブラウン



Y's ワイズ ボディバッグ ショルダーバッグ

洗練されたモダンなデザインと高い機能性が注目のオーストラリアのステートオブエスケープ。ウェットスーツにも使われるネオプレン素材をボディに、セーリングに使われるロープをショルダーストラップに配した軽量かつ耐久性の高いバッグです。水洗いもでき通勤からアクティブシーン、旅行までシーンを問わず幅広く活躍します。旅行時にはコンパクトに折りたたんで収納できる便利なメッシュケース付き。

✨超希少✨美品✨フルラ NET ミニ 2way ショルダーバッグ オレンジ

ロンハーマン プチ マイクロ プリクエル

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 新品、未使用

ラスト1点となります。ステイトオブエスケープのマイクロ、カラーはブラッシュ(ピンクベージュ)です。定価￥39600。新品未使用、サイズは本体W19cmxH14cmxD9cmです。日本輸入代理店のタグが付いた安心の正規品です。新品未使用品ですので気持ち良く使って頂けます。他販路でも販売しておりますので予告なく出品取り下げする事がございます。予めご了承下さい。洗練されたモダンなデザインと高い機能性が注目のオーストラリアのステートオブエスケープ。ウェットスーツにも使われるネオプレン素材をボディに、セーリングに使われるロープをショルダーストラップに配した軽量かつ耐久性の高いバッグです。水洗いもでき通勤からアクティブシーン、旅行までシーンを問わず幅広く活躍します。旅行時にはコンパクトに折りたたんで収納できる便利なメッシュケース付き。ロンハーマン プチ マイクロ プリクエル

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 新品、未使用

ステラマッカートニー★ファラベラミニトート BLACK 新品TELFAR テルファー スモール ショッピングバッグ ブラックサマンサタバサ ヴィリエベル ハンドバッグ ショルダーバッグ 新品 未使用品［2469］良品 ＊LOEWE ロエベ＊ レザー ワンショルダーバック ボルドー⭐️美品⭐️ シャネル カメリア チェーン ウォレット ラムスキン ブラックビューティフルピープル ショルダーバック 新品未使用VASIC BOND MINI トープ ヴァジック ボンド ミニ