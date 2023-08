ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m

こちらはビーズキーホルダーのオーダーページです!

トレカファイル、パスケースにつけてもかわいいです♡

オーダーするときはコメントよろしくお願いしますm(_ _)m

基本料金

TYPEA→510円

TYPEB,C→480円

①名前(7文字目からは+10円)

②アルファベットの色

③TYPE(A.Bの場合は安全ピンの種類)

④チャーム

⑤ナスカン

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(例)

①TAKUMI

②銀と黒

③A

④②

⑤⑦

こんな感じでよろしくお願いしますm(_ _)m

アルファベットのA、I、U、O、Nは人気なため+15円ですm(_ _)m

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

在庫切れ

ナスカン①②

チャーム⑯⑰

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

アルファベットはお好きな組み合わせ可能です!(例 銀と黒と白)

ビリヤードの安全ピンは送料の関係で+40円になります!

安全ピンには3文字までアルファベット、数字を入れることも可能です!

大きい安全ピンの場合は4文字まで可能です!

手作りですので完璧を求める方はご遠慮くださいm(_ _)m

本数が増えるごとに50円引きします!

※450円の場合

2本→850円

3本→1250円

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

