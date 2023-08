Dieselboy – The Director's Cut

ASide A46:05

BSide B46:53

ディーゼルボーイによるキラーテックモーディーなドラムンベースミックスのレアテープです。

このミックスも素晴らしく、タイミング、EQ、レベル、トランジション、すべてがピンポイントで彼のスキルを証明する素晴らしい代表例です。

いつまでも、聴き直したくなるミックスです。

中古の商品になりますので、

デリケートな方はご遠慮ください。

購入前に必ずプロフィール欄をご確認いただけますよう

宜しくお願いいたします。

Label:Bulletproof – none

Format:

Cassette, Mixed

Country:US

Released:1998

Genre:Electronic

Style:Drum n Bass

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

