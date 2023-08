Gentle Monster(ジェントルモンスター)】

種類 サングラス

モデル LILIT

状態 新品未使用

サイズ 65□15 147

フレームカラー ブラック

レンズカラー ブラック

付属品 純正ケース メガネ拭き 取扱説明書等

【注意事項】

・質問がありましたら、購入前にお願いします。

・紙製の外箱ですので破れ、へこみ等がある場合があります。

・メガネケースに傷みがある場合がございます。

・外箱・ケースは付属品となりますので、サービス分としてお考えください。

・輸入品のためフレームに擦れ等がある場合がございます。

【発送方法】

らくらくメルカリ便(送料込)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

