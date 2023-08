激安通販新作 セーター ♥コムデギャルソン♥GARCONS ドット 水玉 プレイ PLAY ニット/セーター

他でも出品しています商品です

AG BY アクアガール ♡ クロシェ透かしレース サマーニットプルオーバー 赤

同時購入のトラブルを避けるため

ご購入の際は必ず1度コメントのやり取りをお願い致します☆

【COMME des GARCONS 】

【PLAY】のドット柄 セーター♥

吉祥寺のアローズにて購入しました

1度着用後 ロイヤルクリーニングに出して

自宅保管していました

デザイン違いを何着か買いましたが

こちらは出番がなさそうなので出品致します

プレイの♥マークが胸元にあります

【写真3】

■サイズ S

■着丈約55cm

■身幅 約42cm

※クリーニングに出した後 全体的に白の繊維の毛羽立ちが見受けられます【写真4】

着用した時にスレる部分は 多少多い気がします

(写真の加減で写りきらないものもあります)

※多少の毛玉がある場合がございます

※毛羽立ち以外 全体的な状態は悪くないと思います

※Usedである事 自宅保管であること

上記の内容と 画像をよくご確認の上

納得されてのご購入を宜しくお願い致します

毛羽立ちはございますが、状態は悪くないので 「目立った傷や汚れなし」とさせて頂きました

購入前にプロフィールをご覧下さい☆

神経質な方 細かいことを気になさる方は

御遠慮下さいませ

#GARCONS

#PLAY

#アローズ

#コムデギャルソン

#プレイギャルソン

#ドット

#セーター

#ハート

#水玉

#ギャルソン黒

他でも出品しています商品です同時購入のトラブルを避けるためご購入の際は必ず1度コメントのやり取りをお願い致します☆【COMME des GARCONS 】 【PLAY】のドット柄 セーター♥吉祥寺のアローズにて購入しました1度着用後 ロイヤルクリーニングに出して自宅保管していましたデザイン違いを何着か買いましたがこちらは出番がなさそうなので出品致しますプレイの♥マークが胸元にあります【写真3】■サイズ S ■着丈約55cm■身幅 約42cm※クリーニングに出した後 全体的に白の繊維の毛羽立ちが見受けられます【写真4】着用した時にスレる部分は 多少多い気がします(写真の加減で写りきらないものもあります)※多少の毛玉がある場合がございます※毛羽立ち以外 全体的な状態は悪くないと思います※Usedである事 自宅保管であること上記の内容と 画像をよくご確認の上納得されてのご購入を宜しくお願い致します毛羽立ちはございますが、状態は悪くないので 「目立った傷や汚れなし」とさせて頂きました購入前にプロフィールをご覧下さい☆神経質な方 細かいことを気になさる方は御遠慮下さいませ#GARCONS#PLAY#アローズ#コムデギャルソン#プレイギャルソン#ドット#セーター#ハート#水玉#ギャルソン黒

