□商品説明 デザイン

柔らかめのツイード素材で

タキシードなどのようなショールカラー

テーラードジャケットとカーディガンの間みたいで面白いデザインです

女性にもオススメ

□ブランド:

Burberrys

バーバリーズ

BURBERRY

バーバリー

バーバリーズ表記なので1999年以前のモデルです

□カラー:

グレー系

マルチカラー

□サイズ:

タグ表記 Mサイズ

詳しくは寸法をご覧ください

着丈71 身幅60

裄丈68(エリから袖まで)

(cm)

※平置きでの計測です。

素人採寸のため多少の誤差が生じる場合があります。

□素材:

表地ウール100%

ハリスツイードなどでお馴染みの

柔らかめのツイード素材

中綿裏地ポリエステル

□状態:

ホームクリーニング済み

大体きれいになりました

前側に黄色っぽく薄いシミが多数ありますオキシクリーンにつけてもらえれば落ちると思いますが

元々多数の色が混ざっているデザインなのでよーく見ないと気づかないと思います

気になる方はご遠慮ください

他は目立ったダメージなとはないと思います

※詳しくは写真をご覧ください。

□その他注意事項:

自宅保管品です。

(喫煙者なし、ペットなし)

中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。

他フリマサイトでも出品しておりますので、ご購入のタイミングによっては売り切れとなる可能性があります。

申し訳ありませんが、予めご了承ください。

kk0087800

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

フォローしていだだければ10%割り引きまとめ買い2点目から更に1点300円ずつ値引きフォロー割ご利用の方はフォローした後フォロー割希望とお伝え下さい フォロー割10%10620円でご購入いただけます詳しくはプロフィールをご覧くださいm(_ _)m #リユースショップやばしこバーバリー #リユースショップやばしこアウター #リユースショップやばしこアパレル □商品説明 デザインBurberrysチェックショールカラーウールキルティング中綿ジャケット 薄い染み多数柔らかめのツイード素材でタキシードなどのようなショールカラーテーラードジャケットとカーディガンの間みたいで面白いデザインです女性にもオススメ□ブランド:BurberrysバーバリーズBURBERRYバーバリーバーバリーズ表記なので1999年以前のモデルです□カラー:グレー系マルチカラー□サイズ:タグ表記 Mサイズ詳しくは寸法をご覧ください着丈71 身幅60 裄丈68(エリから袖まで)(cm)※平置きでの計測です。素人採寸のため多少の誤差が生じる場合があります。□素材:表地ウール100%ハリスツイードなどでお馴染みの柔らかめのツイード素材中綿裏地ポリエステル□状態:ホームクリーニング済み大体きれいになりました前側に黄色っぽく薄いシミが多数ありますオキシクリーンにつけてもらえれば落ちると思いますが元々多数の色が混ざっているデザインなのでよーく見ないと気づかないと思います気になる方はご遠慮ください他は目立ったダメージなとはないと思います※詳しくは写真をご覧ください。□その他注意事項:自宅保管品です。(喫煙者なし、ペットなし)中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。他フリマサイトでも出品しておりますので、ご購入のタイミングによっては売り切れとなる可能性があります。申し訳ありませんが、予めご了承ください。kk0087800

