こちらは「HERNO」の素敵なウールコートです。

色は落ち着いたピンク、サイズL(身幅:56cm 着丈:90cm)です。

素材は、外側の布地は毛 95% カシミヤ 5%、裏地はアセテート 65% ポリエステル 35%です。

ウエスト部分はドロスト仕様、外ポケット×2、襟リブ部分はラメ入りです。

前はダブルジッパーで、左右ポケットと左右裾スリットがあります。

すべての金具にはロゴ入りです。

数年前に国内デパートで25万くらいで購入しました。

五回程度の着用後にデラックスクリーニングと防虫加工をして保管しております。

汚れのない美品です。

お買い得ですのでいかがでしょうか?

※プロフィールを必ずお読み下さい。

発送は送料軽減のため、なるべく小さく折り畳み梱包しますのでご了承下さい。

受け取られたらなるべくその日のうちに受け取り評価をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘルノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

