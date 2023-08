22fw 入手困難な人気のブランド品です。

サイズはLargeです。

定番のSロゴフーディーのなかでもツノのデザインがとても特徴的で、スケーターの堀米悠斗選手も着用していました。

生地はオンスが高く肉厚で、フードもガッチリと立ちます。

ブランド: シュプリーム / supreme ・色柄: 黒 / ブラック ・サイズ表記: L ・素材:綿84% ポリエステル16%

値下げ交渉可

参考に、スニーカーダンクでは新品でLサイズ50990円で出品されております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

